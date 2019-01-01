Borussia Dortmund - Inter maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Inter, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 3 haftada 4'er puan alan iki takımdan Inter ikinci, Borussia Dortmund ise üçüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçı Inter kendi evinde 2-0 kazandı.
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
5 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Borussia Dortmund: Hitz; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Hazard, Brandt, Götze; Sancho
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Lukaku
Borussia Dortmund - Inter maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
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Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'in Borussia Dortmund'u 2-0 yendiği maç, iki takım arasında bu turnuva tarihinde oynanan ilk karşılaşmaydı.
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Avrupa arenasında Inter'i üçüncü kez konuk etmeye hazırlanan Borussia Dortmund, daha önceki iki karşılaşmada da rakibini mağlup edemedi (1B 1M).
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Borussia Dortmund'un Avrupa kupaları tarihinde en az iki kez karşılaşıp yenemediği dört takımdan biri Inter (iki maç): Juventus (dört), Liverpool ve Barcelona (ikişer).
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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçın altısında gol atamayan Borussia Dortmund (2G 2B 4M), daha önceki 41 karşılaşmanın yine altısında gol sevinci yaşayamamıştı.
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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasman maçını kaybeden Inter, turnuva tarihindeki en kötü serisini yaşıyor.
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Borussia Dortmund'un iç sahada oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçında sadece bir gol atıldı (Harry Kane).
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Lautaro Martínez, Samuel Eto'o'dan (2010) bu yana Inter formasıyla üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
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Marco Reus bu maçta Inter filelerini havalandırırsa, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirecek (17; Robert Lewandowski ile eşit).
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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasmanın beşinden yenilgiyle ayrılan Antonio Conte (2G), daha önceki altı dış saha karşılaşmasının sadece birini kaybetmişti (2G 3B).
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Inter kalecisi Samir Handanovic, Nisan 2010'dan (Julio Cesar) bu yana İtalyan ekibinin formasıyla üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında gole kapama yapan ilk eldiven olmak için sahaya çıkıyor.