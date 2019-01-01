Borussia Dortmund - Inter maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta karşılaşmasında ile , Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 3 haftada 4'er puan alan iki takımdan Inter ikinci, Borussia Dortmund ise üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Inter kendi evinde 2-0 kazandı.

Karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

5 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Borussia Dortmund: Hitz; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Hazard, Brandt, Götze; Sancho

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Lukaku

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'in Borussia Dortmund'u 2-0 yendiği maç, iki takım arasında bu turnuva tarihinde oynanan ilk karşılaşmaydı.

Avrupa arenasında Inter'i üçüncü kez konuk etmeye hazırlanan Borussia Dortmund, daha önceki iki karşılaşmada da rakibini mağlup edemedi (1B 1M).

Borussia Dortmund'un Avrupa kupaları tarihinde en az iki kez karşılaşıp yenemediği dört takımdan biri Inter (iki maç): (dört), ve (ikişer).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçın altısında gol atamayan Borussia Dortmund (2G 2B 4M), daha önceki 41 karşılaşmanın yine altısında gol sevinci yaşayamamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasman maçını kaybeden Inter, turnuva tarihindeki en kötü serisini yaşıyor.

Borussia Dortmund'un iç sahada oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçında sadece bir gol atıldı (Harry Kane).

Lautaro Martínez, Samuel Eto'o'dan (2010) bu yana Inter formasıyla üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Marco Reus bu maçta Inter filelerini havalandırırsa, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirecek (17; Robert Lewandowski ile eşit).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasmanın beşinden yenilgiyle ayrılan Antonio Conte (2G), daha önceki altı dış saha karşılaşmasının sadece birini kaybetmişti (2G 3B).