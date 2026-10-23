Alman devi Borussia Dortmund, maçları Signal Iduna Park’ta izleyen taraftarları cep telefonlarını ceplerinde tutmaya teşvik eden dijital bir girişim başlatmak için ana sponsoru Vodafone ile iş birliği yaptı. Top oyundayken telefonlarının ekranına bakmayan taraftarlar, özel BVB ödülleri kazanmak için puan toplayacak.

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Taraftarlar telefonlarından uzak durarak ödül kazanıyor

Bundesliga kulübü, iç saha maçlarında tribünlerde cep telefonlarının yol açtığı dikkat dağınıklığını azaltmak için isteğe bağlı ‘Fan Mode’ özelliğini resmî BVB uygulamasına ekledi. Stadyumda bulunduklarını doğrulamak üzere konum hizmetlerini açan seyircilerin iOS ve Android cihazlarda kullanabildiği özellik, uçak modu gibi çalışıyor. Özellik etkinleştirilip kilitlendiğinde uygulama, maç devam ederken telefona dokunulmadan geçen her dakika için puan veriyor.

Anket, tribünlerde dikkat dağınıklığının arttığını gösteriyor

Kulübün resmî internet sitesinden duyurulan girişim, Vodafone'un 2023'te maçlara düzenli olarak giden 1.000 kişiyle yaptığı anketin ardından hayata geçirildi. Anket, katılımcıların yüzde 63'ünün maç sırasında telefonlarını sık sık kullandığını ortaya koyarken tribünlerde özçekim, canlı yayın ve sosyal medya kullanımına yönelik rahatsızlığın da arttığını gösterdi.

Maç günü atmosferini koruma isteğini vurgulayan Dortmund CEO'su Carsten Cramer şunları söyledi: “Vodafone ile teknolojinin yalnızca neler yapabileceğini değil, ne zaman geri planda kalması gerektiğini de anlayan bir ortağa sahibiz. ‘Fan Mode’ güçlü bir mesaj veriyor: Küresel bir teknoloji şirketi, hiçbir teknolojinin yerini alamayacağı deneyimi korumak için yenilikçi gücünü özellikle kullanıyor.

“Stadyumda 81.000'den fazla insanın birlikte şarkı söylemesi, tezahürat yapması ve nefesini tutması: Bu anın yerini hiçbir şey tutamaz. Birlikte merkeze koyduğumuz şey de tam olarak bu.”

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Telekomünikasyon şirketinin CEO'sundan stadyum girişimine destek

Seyirciler devre arasında telefonlarına bakabilecek ancak puan toplama işlemi maçın bitiş düdüğüyle sona ermeden önce, ikinci yarı için uygulamadaki ayarı yeniden açmaları gerekecek. Ekran kilidini en az açan ve en yüksek puana ulaşan taraftarlar, imzalı BVB formaları ve kulüp mağazası hediye çekleri kazanma şansı yakalayacak.

Gelecek maçlar BVB Bundesliga 12:30 SGE

Taraftarları maçı tribünden yaşamaya çağıran Vodafone Almanya CEO'su Marcel de Groot ise şunları ekledi: “Futbol maçına giden herkes yalnızca cep telefonu ekranını değil, o anı ve duyguları yaşamalı. Stadyumda akıllı telefonlarımızı daha sık cebimizde bırakalım; bunun yerine sahada ve tribünlerde olup bitenlere odaklanalım.”

Özellik ilk kez Frankfurt maçında kullanılacak

Taraftarlar, yeni uygulama özelliğini ilk kez Dortmund'un Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği 24 Ekim Cumartesi günü Signal Iduna Park'ta deneyebilecek. Kulübün sistemi kullanıma sunacağı hafta sonu karşılaşmasında tribünleri 81.000'den fazla seyircinin doldurması bekleniyor. Cumartesi günkü başlangıcın ardından ödül sistemi, sezon boyunca sonraki tüm iç saha maçlarında aktif kalacak.