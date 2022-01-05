Borussia Dortmund Teknik Direktörü Sebastian Kehl, Giovanni Reyna'nın takım için önemli olduğunu ve genç yıldızın, antrenmanlara başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Reyna, Amerika Milli Takımı'ndayken eylül ayında sakatlanmıştı ve o zamandan beri Borussia Dortmund formasını giyemiyor.

Genç yıldızın yokluğu, grup aşamasında Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Bundesliga yarışında Bayern Münih'in gerisine düşen Dortmund tarafından şiddetle hissediliyor.

Ne söylendi?

Dortmund'un resmi sitesinde yayınlanan bir röportajda Kehl, genç yıldızı Reyna hakkında şöyle konuştu:

“Gio, bu sezon başında çok iyi hazırlandı ve çok çalıştı. Antrenmanlarda da oldukça başarılıydı.

“Oyun içerisinde, çizgiler arasında akıllıca hareket ediyor. Aynı zamanda dışarıdan içeri girip şut çekebiliyor.

“Onun, her zaman gol tehlikesi oluşturabilme yeteneği var. Maçlarda çok kurnaz hareketler yapıyor. Yeniden takıma dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum.

"Onun için zor bir dönem oldu, ama şu anda durumu stabil gidiyor. Önümüzdeki günlerde, antrenmanlarımızın bir bölümünde olabilecek.

“Kesinlikle geri dönmeye ihtiyacı var. Reyna, futbol oynamak ve eğlenmek istiyor."

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Gio, 2019'da Dortmund'a transfer olmadan önce futbol kariyerine New York City FC'nin altyapısında başladı.

Borussia Dortmund’un A takıma ilk çıkışını 17 yaşında yaptı ve o zamandan beri BVB düzeninin köklü bir parçası oldu. Bugüne kadar çıktığı 69 maçta 10 gol atmayı başardı.

Reyna, 2021-22 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı. Dortmund’un, Bundesliga'daki ilk üç maçında iki gol atarak dikkatleri üzerinde topladı, ancak sakatlığından dolayı eylül ayından beri oynayamıyor.

Doktorların ilk müdahalesinde Reyna’nın sakatlığının ciddi olmadığı belirtilmişti, fakat daha sonra genç oyuncunun durumunun pek de iyi olmadığı anlaşıldı.

Borussia Dortmund menajeri Reyna için, ”İyileşmesi yavaş yavaş ilerliyor. Biz başlarda hafif bir durum olduğunu düşündük.

“Maalesef, durumu bizim gördüğümüzden daha ağır çıktı. Tam olarak ne zaman döneceğini bilmek zor, ama sezon bitmeden formasına kavuşacak” dedi.

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