Alman ekibi, Eredivisie'de Ajax formasıyla çıkış yapan Fildişili yıldızı kadrosuna kattı.

Borussia Dortmund, Ajax'tan Sebastien Haller'i 34.5 milyon euro bonservisle renklerine bağladı.

Hollanda şampiyonuna sadece 1.5 yılın ardından veda eden Haller, Dortmund'da Erling Haaland'ın gidişiyle oluşan boşluğu kapatmaya çalışacak.

Geçen sezon 42 maçta 34 gol atarak dikkat çeken Fildişili forvet, 11 golle Karim Benzema ve Robert Lewandowski'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nin en golcü üçüncü oyuncusu olmuştu.

Dortmund, Haller için ne kadar bonservis ödedi?

Ajax cephesinden yapılan açıklamaya göre; Dortmund 28 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 31 milyon euro ödeyecek.

Haller'in bonservisi 3.5 milyon euro tutarındaki bonuslarla birlikte toplam 34.5 milyon euro'ya yükselebilecek.

Bundesliga ekibiyle dört yıllık sözleşme imzalayan Haller, 2026'ya kadar Dortmund forması giyecek.

𝗛𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿'𝘀 in the building ✔️ pic.twitter.com/g7hyNnlkR4 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 6, 2022

Ne söylediler?

Dortmund'un resmi sitesine konuşan Haller duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Stadyum harika, ama içinde taraftarlar olmazsa en güzel stadyum bile bir işe yaramaz."

"BVB ailesinin bir parçası olarak 80 bin seyircinin desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda pek çok büyük başarıya imza atacağız."

Sportif direktör Sebastian Kehl ise Haller transferi hakkında şunları söyledi:

"Sebastien Haller gibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmiş, deneyimli bir forveti kadroya kattığımız için mutluyuz. Haller, Bundesliga'yı iyi tanıyan, yeteneklerini ve bitiriciliğini burada da sergilemiş bir oyuncu."

"Sebastien güçlü ve dayanıklı bir fiziğe sahip. Tecrübesiyle genç hücum oyuncularımıza çok şey katacak. Yaptığımız görüşmeler sırasında büyük hedefleri olduğunu açıkça ortaya koydu."

Dortmund'un tüm transferleri

Geçen sezon Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund hareketli bir transfer dönemi geçiriyor.

Alman ekibi hücum hattına ilk takviyeyi Red Bull Salzburg'dan Karim Adeyemi'yi 38 milyon euro karşılığında alarak yapmıştı.

Stoper pozisyonuna ise Freiburg'dan Nico Schlotterbeck ve Bayern Münih'ten Niklas Süle eklemeleri yapıldı.

Orta sahaya Köln'den Salih Özcan'ı transfer eden Dortmund, kaleciler Alexander Meyer ve Marcel Lotka'yı da renklerine bağladı.

Haaland'ı Manchester City'ye satan Dortmund beş oyuncuyla daha yollarını ayırdı. Steffen Tigges Köln'e, Axel Witsel Atletico Madrid'e, Roman Bürki St Louis City'ye, Marwin Hitz ise Basel'e gitti.

Sözleşmesi biten Dan-Axel Zagadou ise serbest bırakıldı.

