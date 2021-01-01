Borussia Dortmund genç yetenek avına devam ediyor | 17 yaşındaki Soumaila Coulibaly sözleşme imzaladı

Borussia Dortmund, Fransa alt yaş kategorilerinde dikkat çeken stoper Soumaila Coulibaly ile anlaştı.

Birçok genç futbolcuyu bünyesine katan ve dünya futboluna kazandıran Borussia Dortmund, kimliğinden taviz vermiyor. Sarı-siyahlılar, henüz Mart ayı olmasına rağmen transfer hamlelerine başladı ve 17 yaşındaki Soumaila Coulibaly ile sözleşme imzaladı.

Soumaila Coulibaly kimdir?

Soumaila Coulibaly stoperde oynuyor. 1.90'ı aşan boyuyla yaşıtlarının arasında kolayca fark ediliyor. İyi bir sol ayağa sahip olması onu sol bek için de bir alternatif haline getiriyor.

Genç oyuncu 2018'de Paris Saint-Germain altyapısına katıldı ve üç yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması birçok kulübü iştahlandırdı.

Borussia Dortmund'un Soumaila Coulibaly'e olan ilgisi bir süredir biliniyordu. 17 yaşındaki oyuncuya ayrıca Juventus, Lyon, Marsilya ve FC Bayern Münih gibi kulüplerin de talip olduğu Almanya ve Fransa basınında sıkça yer aldı.

Coulibaly, 25 Şubat'ta bir antrenman esnasında sırasında çapraz bağını yırttı ve bir operasyon geçirdi. O nedenle bir süre daha antrenman yapamayacak. Genç oyuncu Ekim ayında 18 yaşına basarak reşit olacak.

Bu arada Borussia Dortmund, daha önce de (2017) Dan-Axel Zagadou'u Paris Saint-Germain altyapısından bonservis ödemeden transfer etmişti.

Soumaila Coulibaly ne dedi?

İmzanın ardından bir açıklama yapan genç oyuncu şu ifadeleri kullandı.

"Paris Saint-Germain'de aldığım eğitim için minnettarım, ancak bu transferin artık benim için en iyi hamle olduğuna inanıyorum."

"Başka kulüplerden de teklifler vardı, ancak Borussia Dortmund yetkilileriyle ilk kez konuştuğumda, buranın benim için doğru kulüp olduğunu hemen anladım."