Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın alternatifini Rusya'da buldu

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşılık Spartak Moskova'nın genç yıldızıyla ilgilenmeye başladı.

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı tartışılırken, sarı - siyahlılar da alternatiflere yönelmeye başladı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Alman ekibi, Spartak Moskova'da forma giyen genç oyuncu Jordan Larsson'u gündemine aldı. İsveçli forvet oyuncusu için West Ham United da devreye girebilir.

Larsson, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde sahaya çıktığı 23 karşılaşmada 12 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Spartak Moskova'nın Mart ayındaki en iyi oyuncusu seçilen Larsson, 5 kez de İsveç Milli Takımı'nın formasını giydi.

Durum nedir?

Erling Haaland'ın yaz transfer döneminde ya da 2022'de kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gelecek sezon için Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose ile anlaşan sarı - siyahlıların yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek için sahanın heryerinde güçlenmeye ihtiyacı var.

Larsson'un büyük bir potansiyele sahip olması sebebiyle, Rose'un yönetimi altında daha da gelişebileceği ön görülüyor.

Eski Barcelona ve Celtic oyuncusu Henrik Larsson'un oğlu olan Jordan Larsson, 2016'da 4 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Geçen sezon kanat ve forvet olarak görev yapan genç oyuncu, ilk sezonunda 7 kez gol sevinci yaşamıştı.

Haaland ayrılacak mı?

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, geçtiğimiz günlerde Goal'e bu konuyla ilgili konuşmuştu.

"Haaland'ın önümüzdeki sezon, Dortmund için gol atmaya devam etmesini ve bizimle kalmaktan mutlu olmasını istiyoruz. Başka bir planımız yok"