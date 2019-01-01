Jadon Sancho, yarım asırlık rekoru kırdı

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Jadon Sancho, Bundesliga tarihinde 15 gol atan en genç oyuncu oldu ve 1967'deki rekoru kırdı.

ekiplerinden 'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, ligin ikinci haftasında oynanan ve 3-1 kazandıkları Köln maçında attığı golle yarım asırlık rekoru kırmayı başardı.

Köln deplasmanında 29. dakikada 1-0 geriye düşen Dortmund, 70'te Sancho'nun golü ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. 86. dakikada Achraf Hakimi ile 2-1 öne geçen siyah sarılı ekip, 90+4'te Paco Alcacer ile 3. golü buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

2017-18 sezonunda ligde yalnızca 1 gol atan Sancho, geçtiğimiz sezon ligde 12 gol atıp 14 asist yaparak takımının şampiyonluk mücadelesinde son maça kadar yer almasında büyük rol oynamıştı. Bu sezonun ilk haftasında 5-1 biten maçında da 1 gol atan İngiliz oyuncu, Köln maçında kaydettiği gol ile birlikte ligdeki gol sayısını 15'e yükseltti.

Sancho, böylece 1967'de Horst Köppel tarafından kırılan rekoru ekarte etti ve Bundesliga'da 15 gol atan en genç oyuncu oldu.

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O dönem ile yıldızlaşan Köppel, 1988'den 1991'e kadar Borussia Dortmund'u çalıştırmıştı. Köppel, 1967 yılında 19 yıl 185 günlükken 15 lig golüne ulaşmış ve rekor kırmıştı. Sancho ise 19 yıl 151 günlükken bu gol sayısına ulaştı ve Köppel'in rekorunu saf dışı bıraktı.

Geçtiğimiz sezonun son maçı da dahil son 3 Bundesliga maçında gol atan Sancho, son 8 lig maçında 6 kez ağları buldu. akademisinden yetişen yıldız isim, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takmış durumda.