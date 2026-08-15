Said El Mala'nın gerçekleşmeyen BVB transferine dair artılar

Jochen Tittmar'dan

Borussia Dortmund, Said El Mala transferi için haftalar süren zorlu görüşmelerin ve reddedilen birkaç teklifin ardından transfer yarışından çekilerek net bir mesaj verdi. Sportif ve mali açıdan bakıldığında, bu pokerin bilinçli şekilde sonlandırılması mantıklı bir adımdı.

Hiç kimse El Mala'nın yeteneğini inkâr etmiyor. Genç oyuncu, 1. FC Köln'deki ilk sezonunda 13 gol ve beş asistle güçlü bir performans sergiledi. Buna rağmen tablo netliğini koruyor: Profesyonel futbolda tam olarak yalnızca bir başarılı sezon söz konusu. Avrupa kupalarında yer almadan, düzenli olarak üç günde bir maç temposuna çıkmadan.

BVB, tarihinde bir yeni transfer için daha önce neredeyse hiç 30 milyon euronun üzerinde ödeme yapmadı. Şimdi ise uluslararası tecrübesi olmayan 19 yaşındaki bir oyuncu için bonuslar dahil 50 milyon euronun çok üzerinde bir bedel ödemek düpedüz sorumsuzluk olurdu. Bunun, bu yüksek meblağın oyuncu üzerinde bir anda ne kadar büyük bir baskı yaratacağından tamamen bağımsız olarak.

Geçmişte BVB zaman zaman zorlu görüşmelerde sürüklenmekle eleştirilmişti. Bu nedenle yönetimin kararlı tutumu aynı zamanda doğru yöne atılmış bir adım. Borussia, kendisi için net bir acı eşiği belirleyip bunu şimdi uygulayarak transfer piyasasına çok açık bir mesaj gönderiyor: Dortmund'a baskıyla geri adım attırılamaz. Bu sağlam duruş, ideal senaryoda gelecekteki transfer dönemleri için kulübün pazarlık pozisyonunu güçlendirir.

Getty Images

BVB şimdi birden fazla kadro sorununu çözebilir

Bu seviyedeki bir rekor bonservis bedeli, kalan bütçeyi de ciddi şekilde zorlayacaktı. Şimdi elbette zaman baskısı var, plan ya da B planları mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmeli. Buna rağmen kulübün artık daha geniş bir hareket alanı bulunuyor ve tasarruf edilen para birden fazla noktaya dağıtılabiliyor. Sonuçta kadronun hâlâ birkaç mevkide derinliğe ve kaliteye ihtiyacı var.

Çünkü El Mala'nın yerine hızlı, dripling gücü yüksek bir kanat oyuncusu almakla iş bitmiyor: Dortmund'un özellikle hâlâ acil olarak oyunu yönlendirebilen, ikili mücadelelerde güçlü, stratejik bir 6 numaraya ve Yan Couto'nun ayrılığının ardından bir sağ beke ihtiyacı var.

El Mala'dan vazgeçilmesi bazı BVB taraftarlarını ilk bakışta üzebilir, ancak aynı zamanda ticari aklın da bir zaferi. BVB karakter ortaya koyuyor, mali dengesini koruyor ve doğru anda frene basıyor.

Said El Mala'nın gerçekleşmeyen BVB transferine dair eksiler

Tim Ursinus'tan

Elbette BVB'nin 1. FC Köln'ün korkunç taleplerinden bir noktada bıkıp usanması anlaşılabilir. Ancak Borussia Dortmund aynı zamanda çok büyük bir fırsatı da kaçırıyor. Muhtemelen Alman milli takımının potansiyel adayı olan bu oyuncuyu bu denli "uygun" bir bedelle alma fırsatı bir daha bu şekilde gelmeyecek.

Said El Mala'nın potansiyeli tartışmasız, dünya klasmanına yükselmesi onun için mümkün görünüyor. Köln'de kalması halinde piyasa değerinin düşeceği ihtimali, Ren ekibinin küme düşmesi dışında, fazlasıyla düşük.

Ayrıca teknik direktör Rene Wagner yönetiminde yeteneklerini kanıtlama konusunda daha fazla şans bulacak. El Mala, teknik adamın gözünde çok büyük bir değere sahip ve net bir fark yaratan oyuncu olarak ilk 11 garantisine sahip olması bekleniyor. Bu, Lukas Kwasniok ile yolların ayrılmasının hemen ardından da hissediliyordu.

Dolayısıyla BVB, sonunda anlaşmanın bozulmasına neden olan o bir iki milyon euroyu da verebilirdi. İki kulüp arasındaki fark artık çok büyük olamazdı. Kaldı ki Borussia, 19 yaşındaki oyuncunun kalitesine açıkça tam anlamıyla ikna olmuştu.

Getty Images

BVB, Said El Mala'yı muhtemelen kârla satabilirdi

Aksi takdirde Lars Ricken ve beraberindekiler bu kadar ısrarcı olmaz, bu kadar çok müzakere turuna girmezdi. Bununla birlikte, böyle bir gösterişli transferle, ki bu yüksek yetenekli kanat oyuncusunun transferi kuşkusuz tam da böyle bir hamle olurdu, yeni boyutlara ulaşma ve doğrudan rakiplere mesaj verme ihtimali de ortadan kalktı.

Ayrıca El Mala'nın Dortmund'un bir sonraki büyük satış yıldızı olması da gayet mümkün olabilirdi. Bugünün şartlarında, yeniden satılması halinde Ousmane Dembele, Erling Haaland ya da Jude Bellingham seviyelerine yaklaşması ütopik görünmüyor. Premier League'den Brentford gibi bazı orta sınıf kulüplerin şimdiden kapısını çalması da tesadüf değil. El Mala'nın Ada'da şimdiden bir pazarı var.

El Mala sağlıklı kaldığı takdirde bunun değişmesi de beklenmez. Sonuçta onun cazip oyun tarzı ve daha şimdiden belirgin olan gol önündeki soğukkanlılığı, aşırı zengin kulüp sahiplerinin cüzdanlarını sonuna kadar açtıracak kadar gösteri vadediyor. BVB ise artık bunların ne kadarının mümkün olabileceğini muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyecek.