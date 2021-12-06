Borussia Dortmund’un İngiliz yıldız Jude Bellingham, Bayern Münih ile oynadıkları maçın hakemi Felix Zwayer’in geçmişte şike skandalına karıştığına atıfta bulunarak öfkeli yorumlar yapmıştı. Alman polisi, bu yorumların ardından soruşturma başlatacak.

Dortmund'un, kendi sahasında Münih’e 3-2 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulunan Bellingham, maçın hakemine tepki göstererek çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı.

Jude Bellingham, Alman hakemin geçmişte rüşvet aldığını ve Münih maçında da şike yaptığını ima eden ifadeler kullanmıştı.

Ne söylendi?

Sky Germany'nin haberine göre, Bellingham’ın konuşmasının ardından Dortmund savcılığı konuyla ilgili harekete geçti ve Dortmund ile Münih arasında oynanan maça yönelik savcılık soruşturması açacak.

Borussia Dortmund’un, hakemin maç boyunca Münih lehine kararlar vermesi sonrasında büyük bir hüsrana uğradığını söyleyen Bellingham, “Almanya'nın en büyük maçına, şikeci bir hakemi veriyorsunuz.

“Maçın nasıl adaletli bir şekilde bitmesini bekliyorsunuz ki?

“Bence, aleyhimize verdiği karar kesinlikle yanlıştı ve penaltı değildi. Hummels, o pozisyonda topa bile bakmıyor. Top ona çarpıyor, ancak hakem pozisyonu izlemesine rağmen penaltı verdi.

“Konunun, Hummels’in topa dokunmasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum, çünkü hakem önyargılıydı ve penaltı pozisyonu kesinlikle net değildi. Hakem, hatalı kararlar vererek maçın sonucuna etki etti.

“Maçtaki bütün kararları sorgulanabilir ve hepsini inceleyebilirsiniz" demişti.

Hakem Zwayer ne yaptı?

2005 yılında bir şike skandalına karışan Zwayer, Alman Federasyonu tarafından 300 euro rüşvet aldığı gerekçesiyle altı ay futboldan men edilmişti.

Dortmund’un genç yıldızı Bellingham'ın da yaptığı sert açıklamalar nedeniyle ceza alıp almayacağı hafta içerisinde belli olacak.