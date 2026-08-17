Borussia Dortmund - Bayern Münih Franz Beckenbauer Süper Kupa ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Maç detayları

Süper Kupa - Final 22 Ağu 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund ile FC Bayern Münih, 22 Ağustos 2026'da saat 18.30 GMT'de (14.00 EST / 19.30 BST / 20.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Maça genel bakış: Alman futbolunun devleri karşı karşıya

Alman futbolunun ezeli rakipleri, merhum Kaiser'i onurlandırmak için yeniden adlandırılan Franz Beckenbauer Süper Kupa'da 2026 sezonunu açıyor. Bayern Münih'in 2025/26 sezonunda yurt içinde çifte zafer elde etmesinin ardından ligi ikinci sırada bitiren Borussia Dortmund, bu tek maçlık büyük kapışmaya Signal Iduna Park'ta ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Ünlü Sarı Duvar'ın desteğini arkasına alacak BVB, Bavyera devlerine karşı psikolojik üstünlüğü hemen ele geçirmeyi ve bu sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyecek.

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Die Schwarzgelben'in zorlu yaz dönemi

Teknik direktör Niko Kovač yönetiminde Dortmund'un sezon öncesi programı, anında direnç kazandırmak üzere tasarlandı. Avrupa'nın elit rakiplerine karşı sınavları da içeren zorlu yaz turunun ardından BVB, hazırlık dönemini 15 Ağustos'ta dolu tribünler önünde AS Roma ile oynadığı nefes kesen 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Karakteristik mücadele gücünü ortaya koyan Julian Ryerson ve takımın simge golcüsü Serhou Guirassy, 30 dakika içinde iki gollük geri dönüşe imza atarak Dortmund'a cumartesi günkü klasik mücadele öncesinde önemli bir taktiksel özgüven kazandırdı.

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Kompany'nin ekibi tam kapasiteyle geliyor

Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i, keskin yaz formuyla Dortmund deplasmanına geliyor. Son Bundesliga şampiyonu, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikten sonra 15 Ağustos'taki son hazırlık maçında hücum gücünü bir kez daha sergiledi ve RB Leipzig'i 3-1 yendi. Luis Díaz'ın Jamal Musiala'nın yanında hemen etki yaratması ve ölümcül hücum hattıyla Bayern'in yüksek tempolu ön alan baskısı, 12. Süper Kupa zaferini hedeflerken tamamen hazır görünüyor.

Der Klassiker rekabeti: Büyük maçlarda ince farklar

Bu maç, bu iki dev kulübün Süper Kupa için 10. kez karşı karşıya gelişi olacak. Bayern, iki takım arasındaki Süper Kupa eşleşmelerinde Dortmund'un dört zaferine karşılık beş galibiyetle az farkla üstün durumda. Signal Iduna Park'taki son lig buluşmaları, Bayern'in 3-2 kazanarak az farkla üstün çıktığı beş gollü bir heyecana sahne olmuştu; bu da bireysel kaliteyle ön alan baskısındaki hataların sonucu belirleyebileceği bir başka yüksek tempolu mücadeleye işaret ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Niko Kovac'ın Dortmund'unda Süper Kupa öncesi doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza sorunu bulunmuyor ve bu aşamada muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Başlama vuruşuna yaklaştıkça güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Vincent Kompany ise Bayern'de daha belirsiz bir tabloyla karşı karşıya. Konrad Laimer, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında ayak ya da diz sorunu olduğu düşünülen bir problem nedeniyle erken oyundan alındı ve sonrasında destek almadan yürüyemedi; Kompany'nin ekibi de dönüşü için net bir takvim veremedi. Jamal Musiala da aynı maçın son bölümlerinde, bildirildiğine göre yüksek sıcaklıkta yaşadığı baş dönmesi ve dolaşım sorunları sonrası oyundan çıktı, ancak Bayern final düdüğünün ardından kendisini daha iyi hissettiğini doğruladı. Min-jae Kim de aynı karşılaşmada uyluk problemi nedeniyle oyundan alındı. Bayern için de muhtemel bir ilk 11 doğrulanmış değil.

Form durumu

Dortmund, son beş sezon öncesi hazırlık maçında aldığı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle Süper Kupa'ya giriyor. Son maçında Roma ile 2-2 berabere kalan ekip, bundan önce Arsenal'a 3-2 kaybetmişti. Sezon öncesi programında Cerezo Osaka ve Fortuna Düsseldorf'a da mağlup olan Dortmund'un tek galibiyeti FC Tokyo'ya karşı geldi. Dortmund bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi; bu tablo, yeni sezon öncesinde hâlâ ritmini bulmaya çalışan bir takımı yansıtıyor.

Bayern çok daha iyi bir form grafiğiyle geliyor ve son beş hazırlık maçının dördünü kazandı. Son sonuçları RB Leipzig karşısında alınan 3-1'lik galibiyet olurken, sezon öncesi turunda Aston Villa'yı 2-1 ve Jeju SK'yı 2-1 mağlup etti. FC Rottach-Egern karşısındaki 15-0'lık farklı galibiyet de kayıtlarda yer alıyor, ancak tek yenilgi Wehen Wiesbaden karşısında geldi. Bayern bu beş maçta 22 gol atıp dört gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 28 Şubat 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Bayern, Signal Iduna Park'ta 3-2 kazandı. Ondan önce Bayern, Ekim 2025'te Münih'te Dortmund'u 2-1 mağlup etmişti. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Bayern, Dortmund'un bir galibiyetine karşı üç galibiyet ve bir beraberlikle üstünlük sağladı. Dortmund'un bu serideki tek galibiyeti Mart 2024'te Bayern deplasmanında aldığı 2-0'lık zafer oldu.