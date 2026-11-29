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Borussia Dortmund, pazar akşamı Bayer Leverkusen karşısında kaybetti. Bundesliga lideri, Félix Nmecha'nın güzel golüyle 1-0 öne geçti ancak sonrasında etkili oynayan konuk ekibe karşı koyamadı: 1-2. Dortmund, cumartesi günü Hamburger SV karşısında gol atamayan Bayern Münih'in bir puan önünde. Leverkusen ise Dortmund'un yalnızca iki puan gerisinde.

Dortmund'da Joey Veerman, Jobe Bellingham ile birlikte orta sahada savunma görevini üstlendi. Hollandalı milli oyuncu, Nmecha'nın harika bir golle takımını 1-0 öne geçirişini izledi. Alman oyuncu iki rakibini geçtikten sonra uzak köşeye plase bir vuruş yaptı.

Bu sezon Leverkusen'in öne çıkan oyuncularından biri Ibrahim Maza. Cezayirli oyuncu yaklaşık otuz metreden şansını denedi, sert şutu Gregor Kobel'in koruduğu kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

Kısa süre sonra Patrik Schick çok daha net bir fırsat yakaladı. Kobel'in hemen önündeki Çek oyuncu şutunu doğrudan İsviçreli kaleciye çekti. Hızla tepki veren Kobel gole izin vermedi. Dönen topa Nathan Tella da az farkla yetişemedi.

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Ardından Afonso Moreira şansını denedi ancak o da Kobel'i geçemedi. Kaleci, Portekizli oyuncunun üst köşeye giden sert şutunu çıkardı. Dortmund ise Veerman'ın mükemmel ara pasıyla buluşan Serhou Guirassy'nin vole vuruşuyla karşılık verdi. Guirassy'nin yeterince isabetli olmayan vuruşu üstten dışarı çıktı.

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İkinci yarıda Leverkusen hak ettiği beraberliği buldu. Aleix García'nın kullandığı kornerde topla buluşan Schick, yere doğru yaptığı güzel kafa vuruşuyla Bundesliga'daki 100. golünü attı: 1-1.

Özgüveni artan Leverkusen, Signal Iduna Park'ta öne de geçti. Equi Fernandez, Moussa Diaby'nin pasında düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

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Çok süratli Diaby, birkaç kontra atakta maçı bitirme fırsatı yakaladı ancak her seferinde Dortmund'u maçta tutan Kobel'e takıldı.

Dortmund ise hiç gününde değildi. Uzatma dakikalarında da ciddi bir fırsat yaratamayan takım, böylece acı bir yenilgi aldı. Üstelik bu, Sarı-Siyahlılar'ın Bundesliga sezonundaki ilk yenilgisi oldu.