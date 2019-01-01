Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen karşısında farka koştu: 4-0

Almanya Bundesliga'nın dördüncü haftasında 5 maç oynandı. Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

dördüncü hafta heyecanı 5 maçla devam etti. Günün önemli maçlarından olan - karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi ekip oldu. 'in Union Berlin'i deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada Milli futbolcu Nuri Şahin kırmızı kart gördü.

Karşılaşmaya Bürki, Hakimi, Guerreiro, Hummels, Akanji, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Witsel ve Alcacer ilk 11'i ile başlayan ev sahibi ekip, karşılaşmanın 28. dakikasında Paco Alcacer'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Dortmund, Marco Reus'un 50. dakikadaki golüyle durumu 2-0'a getirdi.

83. dakikada sahneye çıkan Raphael Guerreiro, farkı 3'e çıkartan golü attı.

İkinci golün sahibi Marco Reus, 90+1. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.

Borussia Dortmund, bu önemli mücadelede Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Borussia Dortmund, puanını 9'a yükseltirken; ilk mağlubiyetini alan Bayer Leverkusen 7 puanda kaldı.

Nuri Şahin'in kırmızı kart gördüğü maçta zafer Werder Bremen'in

Ligin yeni ekibi Union Berlin'in Werder Bremen'i konuk ettiği maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Davy Klaassen ve 55. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 14. dakikada Sebastian Andersson'dan geldi.

Davy Klaassen 55. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Werder Bremen forması giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, 77. ve 90. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Union Berlin'de ise 89. dakikada Neven Subotic ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

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2-1 (Richter 35' - Niederlechner 43' / Paciencia 73')

Köln 0-1 Borussia (Plea 14')

2-1 (Quaison 40' - St. Juste 88' / Grujic 83')