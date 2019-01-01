Borussia Dortmund, Barcelona'dan Marc Cucurella ile ilgileniyor

Borussia Dortmund, bonservisi Barcelona'da bulunan 20 yaşındaki bek oyuncusu Marc Cucurella ile ilgileniyor.

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ünlü olan Borussia Dortmund, yeni bir ismi gündemine aldı.

Almanya'da yayın yapan WAZ'ın iddiasına göre Dortmund, bonservisi Barcelona'da bulunan ve Katalan devinin altyapısında yetişen Marc Cucurella'yı gündemine aldı.

13 yaşında Espanyol akademisinden Barcelona altyapısına geçiş yapan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Cucurella, aynı zamanda sol kanatta da görev yapabiliyor. Hücum beki rolünde forma giyen genç oyuncu, sezon başında Eibar'a kiralandı.

Eibar'a kiralanmadan önce Barcelona B'de top koşturan Marc Cucurella için geniş çaplı bir araştırma yapan Borussia Dortmund, gelecekte oyuncu için Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Eibar'da 21 resmi maça çıkan Marc Cucurella, takımına 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.