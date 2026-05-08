Borussia Dortmund, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde Eintracht Frankfurt'a ağır bir darbe indirdi

Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti. Konuk takım maça mükemmel bir başlangıç yaptı, ancak ilk yarıda erken elde ettikleri üstünlüğü kaybederek devreye geride girdi. Böylece Frankfurt ekibi, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde çok değerli puanları kaçırmış oldu.

Eintracht rüya gibi bir başlangıç yaptı ve daha ilk dakikada öne geçti. Gelbe Wand'ın hemen altında, karmaşık bir atak sonrasında Can Uzun topu ayağına aldı. Yirmi yaşındaki Türk oyuncu tereddüt etmedi ve topu uzak köşeye güzel bir vuruşla gönderdi: 0-1.

Dortmund, maçın kontrolünü ele geçirmek için biraz zamana ihtiyaç duydu, ancak devre bitmeden skoru eşitledi. Hızlı bir kontra atak sonrasında Julian Ryerson, sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Orada Serhou Guirassy doğru yerdeydi ve kaleci Michael Zetterer'i çaresiz bıraktı: 1-1.

BVB, devre bitmeden maçı tamamen tersine çevirdi. Nico Schlotterbeck de atağa katılmış ve ceza sahası içinde ortaya çıkmıştı. Defans oyuncusu, Maximilian Beier'in geriye doğru yaptığı ortayı ayağına aldı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

72. dakikada Samuele Inácio, BVB formasıyla attığı ilk golle maçı kesin olarak bitirdi. Genç oyuncu ilk başta ceza sahasında sıkışmış gibi göründü, ancak top sonunda Beier'e geldi. Beier soğukkanlılığını korudu ve topu tekrar kale önüne gönderdi. Inácio hızlı tepki verdi ve topu kısa köşeye gönderdi: 3-1.

Maçın bitimine üç dakika kala konuk takım yine maça heyecan kattı. Ansgar Knauff, Borussia'nın ceza sahasına tehlikeli bir şekilde girdi ve Dortmund kalecisi Gregor Köbel'i geçerek Jonathan Burkardt'a ulaştı. Burkardt da topu boş kaleye göndermeyi başardı: 3-2. Maç da bu skorla sona erdi.

Borussia'nın galibiyeti nedeniyle Eintracht, Freiburg ve Augsburg'un sonuçlarına bağlı durumda. Freiburg, bu sezon Conference League ön eleme turuna katılma hakkı kazandıran yedinci sırada yer alıyor. Frankfurt ekibi, Freiburg'un (44 puan) bir puan gerisindeyken, Augsburg ise üç puan geride bulunuyor. Her iki takımın da birer maçı daha var.