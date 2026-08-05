Almanya Bundesliga, taraftar kültüründe altın standart olmayı sürdürüyor ve bu elektrik yüklü, tüyler ürperten atmosfer hiçbir yerde Borussia Dortmund'un ikonik evi Signal Iduna Park'taki (Westfalenstadion) kadar güçlü hissedilmiyor.

Almanya'nın en yüksek kapasitesine sahip stadyumu olan bu arena, 81.000'den fazla maç tutkunu taraftarla her iç saha maçında tribünleri tamamen dolduruyor. Kulüp, Almanya şampiyonluğunu sekiz kez kazandı ve son on yılda dört kez Bundesliga'yı ikinci sırada tamamladı.

Hayranlık uyandıran "Sarı Duvar"da (Die Gelbe Wand), bir Dortmund maçına bilet bulmak Avrupa bilet pazarındaki en çok aranan fırsatlardan biri. GOAL, Südtribüne basamaklarına bilet alabilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Yaklaşan Borussia Dortmund 2026/27 biletleri ve maçları

Tarih ve başlama saati Maç Organizasyon Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 17.30 Borussia Dortmund - Hamburger SV Bundesliga Biletler 1 Eylül Salı, 19.45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club - Borussia Dortmund DFB-Pokal Biletler 5 Eylül Cumartesi, 14.30 TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 12 Eylül Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 Bundesliga Biletler 19 Eylül Cumartesi, 17.30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 10 Ekim Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen Bundesliga Biletler 17 Ekim Cumartesi, 14.30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 24 Ekim Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Bundesliga Biletler 31 Ekim Cumartesi, 17.30 FC Bayern Munich - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 7 Kasım Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - SV Elversberg Bundesliga Biletler 21 Kasım Cumartesi, 14.30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 28 Kasım Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biletler 5 Aralık Cumartesi, 14.30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 12 Aralık Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - FC Augsburg Bundesliga Biletler 19 Aralık Cumartesi, 14.30 RB Leipzig - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 9 Ocak Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biletler 13 Ocak Çarşamba, 19.30 1. FC Köln - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 16 Ocak Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - SC Freiburg Bundesliga Biletler 23 Ocak Cumartesi, 14.30 Hamburger SV - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 30 Ocak Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biletler 6 Şubat Cumartesi, 14.30 SC Paderborn 07 - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 13 Şubat Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Bundesliga Biletler 20 Şubat Cumartesi, 14.30 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 27 Şubat Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin Bundesliga Biletler 3 Mart Çarşamba, 19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 6 Mart Cumartesi, 17.30 Borussia Dortmund - FC Bayern Munich Bundesliga Biletler 13 Mart Cumartesi, 14.30 SV Elversberg - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 20 Mart Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biletler 3 Nisan Cumartesi, 14.30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 10 Nisan Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Bundesliga Biletler 17 Nisan Cumartesi, 14.30 FC Augsburg - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 24 Nisan Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - RB Leipzig Bundesliga Biletler 8 Mayıs Cumartesi, 14.30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 15 Mayıs Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln Bundesliga Biletler 22 Mayıs Cumartesi, 14.30 SC Freiburg - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler

Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır?

BVB, kombine bilet sayısını 55.000 ile sınırlıyor ve böylece maç başına yaklaşık 26.000 koltuk satışa çıkıyor. Resmi kulüp üyeliklerinin yüz binlerle ifade edildiği düşünüldüğünde, maçlar resmi kanallar üzerinden satışa sunulduktan sonra dakikalar içinde düzenli olarak tükeniyor.

Premier League ya da La Liga gibi diğer üst düzey liglerle kıyaslandığında, Bundesliga maçlarının biletleri çoğu zaman daha uygun fiyatlı oluyor ve bu da üst seviye futbolu canlı izlemeyi sizin için daha erişilebilir hale getiriyor.

Borussia Dortmund bileti almanın yolları şöyle:

Resmi genel satış: Borussia Dortmund'un resmi bilet portalı üzerinden. Bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekecek. Resmi kulüp üyesi olmak, genel satış öncesinde kritik bir öncelik penceresi sağlar.

Resmi hospitality: Kulübün sunduğu üst düzey paketlerdir. Bunlar genellikle standart koltuklara göre biraz daha uzun süre erişilebilir kalır, ancak daha yüksek fiyatlıdır.

Kulübün sunduğu üst düzey paketlerdir. Bunlar genellikle standart koltuklara göre biraz daha uzun süre erişilebilir kalır, ancak daha yüksek fiyatlıdır. İkincil pazar perakendecileri: Yurt dışından gelen ziyaretçiler ya da resmi satışları kaçıran taraftarlar için bu, çoğu zaman koltuğu garanti altına almanın en güvenilir yoludur ve biletler dijital cüzdanınıza aktarılır. Rezervasyon yaptığınız bilet platformunun hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kulübün sitesindeki bilet satışları genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce yapılır. Gişe fiyatı ödemek istiyorsanız, satış takvimini dikkatle takip etmek kritik önem taşır.

Borussia Dortmund 2025/26 biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda, ender rastlanan şekilde doğrudan kulüpten maç bazında bilet almayı başarırsanız, yetişkinler için gişe fiyatları 19 € ile 80 € arasında değişiyor.

Dortmund, stadyumdaki konuma göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor. En ucuz biletler üst köşelerde ve ayakta izleme bölümlerinde bulunuyor.

İkincil yeniden satış platformlarında standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Piyasa değerleri rakibe göre büyük ölçüde dalgalanıyor (dinamik ikincil fiyatlandırma). Özellikle Bayern Munich'e karşı oynanan Der Klassiker ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük bir eleme turu gibi öne çıkan eşleşmeler, üst düzey primlerle satılıyor ve uluslararası talebin yoğunluğu nedeniyle ikincil piyasa fiyatları ciddi şekilde yükseliyor.

Bundesliga ekiplerinin çoğunda olduğu gibi BVB de gençler ve yaşlılar için indirimli fiyat kategorileri sunuyor, ancak bunlar ikincil piyasada ciddi şekilde kısıtlanıyor.

Signal Iduna Park'ın tarihi

Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. Almanya'nın en büyük stadyumu olan bu arena, 1974'te ilk kez açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un iç saha stadı konumunda.

BVB maçlarında oturma ve ayakta izleme bölümleriyle kapasite 81.365 olurken, yalnızca oturma düzenine sahip uluslararası maçlarda bu sayı 65.829'dur. 24.454 kapasiteli Südtribune (Güney Tribünü), Avrupa futbolunda ayakta seyirci için en büyük tribündür. Yarattığı yoğun atmosferle ünlenen güney tribünü, "Sarı Duvar" anlamına gelen Die Gelbe Wand lakabıyla anılıyor.

Dortmund maçlarının yanı sıra Signal Iduna Park, iki önceki FIFA Dünya Kupası'nda (1974 ve 2006) ve bir UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2024) maçlara ev sahipliği yaptı; 2001 UEFA Kupası finaline sahne oldu ve ayrıca çeşitli milli hazırlık maçları ile Dünya ve Avrupa turnuvaları elemelerine de ev sahipliği yaptı.