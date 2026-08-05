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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, Bundesliga fiyatları, kura sistemi ve daha fazlası

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Dortmund

İşte Alman devlerini bu sezon canlı izleyebileceğiniz yerler; biletler şimdi satışta

Almanya Bundesliga, taraftar kültüründe altın standart olmayı sürdürüyor ve bu elektrik yüklü, tüyler ürperten atmosfer hiçbir yerde Borussia Dortmund'un ikonik evi Signal Iduna Park'taki (Westfalenstadion) kadar güçlü hissedilmiyor.

Almanya'nın en yüksek kapasitesine sahip stadyumu olan bu arena, 81.000'den fazla maç tutkunu taraftarla her iç saha maçında tribünleri tamamen dolduruyor. Kulüp, Almanya şampiyonluğunu sekiz kez kazandı ve son on yılda dört kez Bundesliga'yı ikinci sırada tamamladı.

Hayranlık uyandıran "Sarı Duvar"da (Die Gelbe Wand), bir Dortmund maçına bilet bulmak Avrupa bilet pazarındaki en çok aranan fırsatlardan biri. GOAL, Südtribüne basamaklarına bilet alabilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

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Yaklaşan Borussia Dortmund 2026/27 biletleri ve maçları

Tarih ve başlama saatiMaçOrganizasyonBiletler
29 Ağustos Cumartesi, 17.30Borussia Dortmund - Hamburger SVBundesligaBiletler
1 Eylül Salı, 19.45Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club - Borussia DortmundDFB-PokalBiletler
5 Eylül Cumartesi, 14.30TSG 1899 Hoffenheim - Borussia DortmundBundesligaBiletler
12 Eylül Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - SC Paderborn 07BundesligaBiletler
19 Eylül Cumartesi, 17.30VfB Stuttgart - Borussia DortmundBundesligaBiletler
10 Ekim Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - SV Werder BremenBundesligaBiletler
17 Ekim Cumartesi, 14.301. FC Union Berlin - Borussia DortmundBundesligaBiletler
24 Ekim Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - Eintracht FrankfurtBundesligaBiletler
31 Ekim Cumartesi, 17.30FC Bayern Munich - Borussia DortmundBundesligaBiletler
7 Kasım Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - SV ElversbergBundesligaBiletler
21 Kasım Cumartesi, 14.30Borussia Mönchengladbach - Borussia DortmundBundesligaBiletler
28 Kasım Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - Bayer 04 LeverkusenBundesligaBiletler
5 Aralık Cumartesi, 14.30FC Schalke 04 - Borussia DortmundBundesligaBiletler
12 Aralık Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - FC AugsburgBundesligaBiletler
19 Aralık Cumartesi, 14.30RB Leipzig - Borussia DortmundBundesligaBiletler
9 Ocak Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05BundesligaBiletler
13 Ocak Çarşamba, 19.301. FC Köln - Borussia DortmundBundesligaBiletler
16 Ocak Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - SC FreiburgBundesligaBiletler
23 Ocak Cumartesi, 14.30Hamburger SV - Borussia DortmundBundesligaBiletler
30 Ocak Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - TSG 1899 HoffenheimBundesligaBiletler
6 Şubat Cumartesi, 14.30SC Paderborn 07 - Borussia DortmundBundesligaBiletler
13 Şubat Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - VfB StuttgartBundesligaBiletler
20 Şubat Cumartesi, 14.30SV Werder Bremen - Borussia DortmundBundesligaBiletler
27 Şubat Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - 1. FC Union BerlinBundesligaBiletler
3 Mart Çarşamba, 19.30Eintracht Frankfurt - Borussia DortmundBundesligaBiletler
6 Mart Cumartesi, 17.30Borussia Dortmund - FC Bayern MunichBundesligaBiletler
13 Mart Cumartesi, 14.30SV Elversberg - Borussia DortmundBundesligaBiletler
20 Mart Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - Borussia MönchengladbachBundesligaBiletler
3 Nisan Cumartesi, 14.30Bayer 04 Leverkusen - Borussia DortmundBundesligaBiletler
10 Nisan Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - FC Schalke 04BundesligaBiletler
17 Nisan Cumartesi, 14.30FC Augsburg - Borussia DortmundBundesligaBiletler
24 Nisan Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - RB LeipzigBundesligaBiletler
8 Mayıs Cumartesi, 14.301. FSV Mainz 05 - Borussia DortmundBundesligaBiletler
15 Mayıs Cumartesi, 14.30Borussia Dortmund - 1. FC KölnBundesligaBiletler
22 Mayıs Cumartesi, 14.30SC Freiburg - Borussia DortmundBundesligaBiletler

Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır?

BVB, kombine bilet sayısını 55.000 ile sınırlıyor ve böylece maç başına yaklaşık 26.000 koltuk satışa çıkıyor. Resmi kulüp üyeliklerinin yüz binlerle ifade edildiği düşünüldüğünde, maçlar resmi kanallar üzerinden satışa sunulduktan sonra dakikalar içinde düzenli olarak tükeniyor.

Premier League ya da La Liga gibi diğer üst düzey liglerle kıyaslandığında, Bundesliga maçlarının biletleri çoğu zaman daha uygun fiyatlı oluyor ve bu da üst seviye futbolu canlı izlemeyi sizin için daha erişilebilir hale getiriyor.

Borussia Dortmund bileti almanın yolları şöyle:

  • Resmi genel satış: Borussia Dortmund'un resmi bilet portalı üzerinden. Bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekecek. Resmi kulüp üyesi olmak, genel satış öncesinde kritik bir öncelik penceresi sağlar.
  • Resmi hospitality: Kulübün sunduğu üst düzey paketlerdir. Bunlar genellikle standart koltuklara göre biraz daha uzun süre erişilebilir kalır, ancak daha yüksek fiyatlıdır.
  • İkincil pazar perakendecileri: Yurt dışından gelen ziyaretçiler ya da resmi satışları kaçıran taraftarlar için bu, çoğu zaman koltuğu garanti altına almanın en güvenilir yoludur ve biletler dijital cüzdanınıza aktarılır. Rezervasyon yaptığınız bilet platformunun hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kulübün sitesindeki bilet satışları genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce yapılır. Gişe fiyatı ödemek istiyorsanız, satış takvimini dikkatle takip etmek kritik önem taşır.

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Borussia Dortmund 2025/26 biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda, ender rastlanan şekilde doğrudan kulüpten maç bazında bilet almayı başarırsanız, yetişkinler için gişe fiyatları 19 € ile 80 € arasında değişiyor.

Dortmund, stadyumdaki konuma göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor. En ucuz biletler üst köşelerde ve ayakta izleme bölümlerinde bulunuyor.

İkincil yeniden satış platformlarında standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Piyasa değerleri rakibe göre büyük ölçüde dalgalanıyor (dinamik ikincil fiyatlandırma). Özellikle Bayern Munich'e karşı oynanan Der Klassiker ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük bir eleme turu gibi öne çıkan eşleşmeler, üst düzey primlerle satılıyor ve uluslararası talebin yoğunluğu nedeniyle ikincil piyasa fiyatları ciddi şekilde yükseliyor. 

Bundesliga ekiplerinin çoğunda olduğu gibi BVB de gençler ve yaşlılar için indirimli fiyat kategorileri sunuyor, ancak bunlar ikincil piyasada ciddi şekilde kısıtlanıyor.

Signal Iduna Park'ın tarihi

Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. Almanya'nın en büyük stadyumu olan bu arena, 1974'te ilk kez açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un iç saha stadı konumunda. 

BVB maçlarında oturma ve ayakta izleme bölümleriyle kapasite 81.365 olurken, yalnızca oturma düzenine sahip uluslararası maçlarda bu sayı 65.829'dur. 24.454 kapasiteli Südtribune (Güney Tribünü), Avrupa futbolunda ayakta seyirci için en büyük tribündür. Yarattığı yoğun atmosferle ünlenen güney tribünü, "Sarı Duvar" anlamına gelen Die Gelbe Wand lakabıyla anılıyor.

Dortmund maçlarının yanı sıra Signal Iduna Park, iki önceki FIFA Dünya Kupası'nda (1974 ve 2006) ve bir UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2024) maçlara ev sahipliği yaptı; 2001 UEFA Kupası finaline sahne oldu ve ayrıca çeşitli milli hazırlık maçları ile Dünya ve Avrupa turnuvaları elemelerine de ev sahipliği yaptı.

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