Borussia Dortmund 2-2 Hoffenheim | Borussia Dortmund'da düşüş devam ediyor

Son haftaların formsuz takımı Borussia Dortmund, Hoffenheim karşısında iki puan daha bıraktı, kritik Sevilla maçı öncesi kırmızı alarm verdi.

Bundesliga'da 21. haftaya dört maçla devam edildi.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından kopan Borussia Dortmund, Hoffenheim karşısında da iki puan bıraktı.

Sarı-siyahlı takım kendi sahasında oynadığı maçta öne de geçti. Jadon Sancho 24. dakikada attığı golle eşitliği bozan isim oldu. Fakat Hoffenheim bu gole iki kez yanıt verdi. 31. dakikada Munas Dabbur, 51. dakikada da Ihlas Bebou attıkları gollerle Borussia Dortmund'a şok yaşattı.

Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, 81. dakikada fileleri havalandırarak skora denge getirdi. Bu sezon resmi maçlardaki 23. golünü kaydeden Norveçli, bu gole rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

2-2 biten maçın sonunda Borussia Dortmund 33, Hoffenheim 23 puana yükseldi.

Bundesliga'da oynadığı son altı maçta sadece bir kez kazanabilen Borussia Dortmund, önümüzdeki hafta Ruhr derbisinde Schalke 04 ile karşılaşacak ama öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir Sevilla maçı oynayacak.

Hoffenheim ise Avrupa Ligi'nde Molde ile oynadıktan sonra ligde Werder Bremen sınavına çıkacak.

Günün diğer maçlarına ise şu sonuçlar alındı: