Borussia Dormund CEO'su Ronaldo-Dortmund iddiaları hakkında konuştu: 'çekici bir fikir'

Borussia Dormund CEO'su, Ronaldo'nun Dormund'a potansiyel transferi hakkında konuştu ve bunu 'cazip bir fikir' olarak değerlendirdi.

Borussia Dortmund CEO'su Hans Joachim Watzke, Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Bundesliga devlerine bu yaz olası transferiyle ilgili söylentileri yalanladı, ancak böyle bir transferin "cazip" olacağını kabul etti.

Watzke, Portekizli efsaneye olan hayranlığını dile getirirken, olası bir transfer konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkça belirtti.

Dortmund, Ranoldo için Manchester United ile görüştü mü?

Dortmund CEO'su, basın toplantısında Manchester United veya Ronaldo ile olası bir transfer için görüşme başlatılmadığını belirtti.

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Watzke, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu oyuncuyu seviyorum. Cristiano Ronaldo'nun Signal Iduna Park'ta oynadığını görmek kesinlikle cazip bir fikir. Ancak ilgililer arasında herhangi bir temas yok."

Ronaldo, Manchester United'da mı kalacak?

Manchester United, Ronaldo'nun sezon sonunda bitecek mevcut anlaşmasının geri kalanında da takımda kalması için ısrar etmişti.

Ancak, Erik ten Hag'ın kulübün yeni sezona yaptığı kötü başlangıç sebebiye endişeli olduğu ve Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına onay vereceği doğrulanıyor.

Manchester United'ın Ronaldo'nun yerine değişiklik olarak Cody Gakpo, Matheus Cunha ve Hakim Ziyech gibi oyuncuları düşündüğü belirtiliyor.

Ancak haftada 500.000 Sterlin kazanan bir oyuncuya yeni bir kulüp bulmak zor olabilir.

Atletico Madrid taraftarları, eski Real Madrid yıldızının olası transferini karşı çıkarak protesto ederken, Chelsea, Ronaldo'yu alma şansını çoktan reddetti.

Şimdi Dortmund ise kendi taraflarında herhangi bir görüşme yapılmadığını doğruluyor.