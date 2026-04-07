Hugo Borst, Ronald Koeman’a dikkat çekici bir çağrıda bulunuyor ve Bryan Linssen’i Hollanda milli takımında görmek istiyor. Gazeteci, Algemeen Dagblad gazetesi için yazdığı köşe yazısında bunu dile getiriyor. 35 yaşındaki forvet, VriendenLoterij Eredivisie’de sürpriz bir şekilde üçüncü sırada yer alan NEC’de büyük ses getiriyor.

Borst, Linssen'in Oranje'de ilk kez forma giymesinin zamanının geldiğini belirtiyor. “NEC'de hepimizin sevdiği 35 yaşındaki bir futbolcu oynuyor: Bryan Linssen. Gittikçe daha da iyiye gidiyor.”

Eski Feyenoord forveti hiçbir zaman Avrupa'nın zirvesinde oynamamış olsa da, köşe yazarı Linssen'in Hollanda milli takımı için bir kazanç olacağını düşünüyor. “Linssen olağanüstü bir oyuncu değil, ancak istatistikleri iyi ve oyununda derinlik var, bu da Oranje'de nadir görülen bir şey.”

“Linssen düzenli olarak gol atıyor,” diye devam ediyor Borst, ki sadece gollerinden bahsetmiyor. “Ayrıca son derece yüksek bir iş ahlakına sahip.”

“Adam her zaman formda, savunmacıların peşine düşüyor ve kalecileri korkudan titretir. Linssen'in üzerinde bir gram yağ yok, tamamen kas yığını.”

Borst, Linssen'i Wout Weghorst ile karşılaştırıyor ve NEC'in forvetini her açıdan daha iyi bir golcü olarak görüyor. “O cana yakın, güler yüzlü ve sosyal. Weghorst'ta olmayan hemen hemen her şeye sahip.”

“Üstelik Linssen daha iyi bir kafacı. Benim de oldukça iyi olduğunu düşündüğüm Weghorst’tan daha yükseğe zıplıyor. Ama madem sosyal olacağız, Koeman: bir de Bryan Linssen’i düşün.”