Bordeaux 0-3 Lille: Yusuf atıyor, Lille kazanıyor
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Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nin 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Bordeaux'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Gol perdesini 55'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın açtığı maçta Lille'i farklı galibiyete götüren diğer goller 66'da Timothy Weah ve 89'da Isaac Lihadji'den geldi.
Bu galibiyetle 51 puana yükselerek haftayı lider tamamlamayı garantileyen Lille önümüzdeki maç programında deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Nantes ile karşılaşacak.