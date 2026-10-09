Getafe'nin teknik direktörü José Bordalás, Barcelona ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın öncesinde bir basın toplantısında konuştu. Alicante doğumlu teknik adam, kulübün eski Real Madrid oyuncusu Dani Carvajal'a olan ilgisinden bahseden haberlere yorum yapmayı reddederek, takımın Hansi Flick'in ekibiyle oynanacak maça odaklanmasının önemini vurguladı.

Carvajal'ın Real Madrid ile sözleşmesi bu yaz sona erdi ve bonservissiz bir oyuncu olarak, transfer dönemiyle sınırlı kalmaksızın herhangi bir kulüple anlaşma yapma hakkına sahip. Sağ bekin adı Getafe'ye transfer olmakla anıldı; ancak kulüp başkanı Ángel Torres günler önce "El Chiringuito" programına çıkarak şöyle demişti: "Hiçbir şey yok. Her şey çöktü."

Carvajal ile anlaşma söylentileri sorulduğunda Bordalás, "Marca" gazetesinin aktardığına göre basın toplantısında şunları söyledi: "Sorunuzu tamamen takdir ediyor ve ona saygı duyuyorum, ancak bu konuda konuşmayacağım çünkü tüm düşüncem yarın Barcelona'ya karşı oynanacak maça odaklanmış durumda."

Bir sonraki rakibi hakkında ise Getafe'nin teknik direktörü, Katalan kulübünün gücünü överek şunları söyledi: "Onlar ligin, hatta Avrupa'nın en iyi takımlarından biri; oyuncuları inanılmaz bir fiziksel durumda. En iyileri olup olmadıkları konusunda bir sınıflandırma yapmak istemem, çünkü karşılaştırmalar her zaman zordur, ama yıllardır söylediğim şey futbolun değiştiğidir."

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Barcelona, muazzam bir teknik seviyeye sahip oyunculara sahip, ancak fiziksel açıdan futbol çok değişti. Barça'yı top varken gerçekten çok beğeniyorum, ama topsuz halleriyle de beğeniyorum; bu açıdan da İspanya Ligi'nin en iyi takımı onlar."

Barcelona, 21 puanla tüm puanları toplayarak İspanya Ligi'nin lideri konumundayken, Getafe 8 puanla 11. sırada yer alıyor.

Blaugrana'nın kalesinde oynamanın zorluğuyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Durum her zaman inanılmaz derecede zor ve rakamlar kendi adına konuşuyor, hiçbir şey uydurmuyorum. İki kulüp arasındaki fark muazzam ve bu her açıdan böyle. Son derece zor bir mesele ve meslektaşlarım bana sık sık bunu soruyor. Barcelona'yı uzun yıllardır yenemiyoruz çünkü bu çok zor bir iş. Takımım maçlara her zaman çıkıyor ve zorlukların farkında, ama iyi bir sonuç almak için neler yapmamız gerektiğinin de farkında. Hırslı ve kazanmaya odaklı bir zihniyete sahip olmaya çalışıyoruz ve karşılaşacağımız zorlukların bilincindeyiz."

Brezilyalı yıldız Raphinha'nın yokluğu hakkında ise şunları söyledi: "Onun yokluğu onlar için bir sorun teşkil etmemeli. En iyi seviyesinde, on iki gol attı, başlangıcı inanılmazdı ve etkisi muazzamdı, ama Barcelona muhteşem bir kadroya sahip. Dünya çapında oyuncular ve hepsi milli takım oyuncusu."

Sözlerini Lamine Yamal ve Katalan hücum hattı hakkında konuşarak noktaladı: "Durum son derece zor çünkü çok üst seviye oyunculardan bahsediyorsunuz. Onu durdurmak çok zor olacak, ama harika bir maç çıkarmaya, en üst düzeyde konsantre olmaya ve hiçbir aşağılık kompleksi olmadan oynamaya çalışacağız. Lamine harika bir oyuncu ve bunu genç yaşına rağmen kanıtlıyor. Dünyanın en iyisi olup olmadığına kesin bir hüküm veremezsin; gerçekten büyük oyuncular var ve onun önünde çok uzun bir kariyer var. Sahip olduğu büyük potansiyel göz önüne alındığında, bu unvanı kesinlikle kazanabilir."