Bonucci'den Bayern Münih'in yeni yıldızı De Ligt'in sözlerine tepki: "Juventus'a saygı gostermeli!"

Kulübün sembol isimlerinden Bonucci eski takım arkadaşının açıklamalarına kayıtsız kalamadı.

Leonardo Bonucci, Bayern Münih'e transfer olan Matthijs de Ligt'in Juventus'a saygısızlık yaptığını düşünüyor.

Takımdan ayrılma isteğini ilk olarak birkaç ay önce Hollanda basınına verdiği röportajda dile getiren De Ligt, 80 milyon euro karşılığında Bundesliga şampiyonunun yolunu tuttu.

Juventus ile yeni sözleşme için görüştüğü sırada açıklama yapan De Ligt, memnun olmadığı noktaları dile getirmiş ve ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Bonucci, De Ligt hakkında ne söyledi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Bonucci, De Ligt'in ayrılığına şaşırmadığını itiraf etti.

"Şaşırmadım, çünkü yaptığı açıklamalarla Juventus'ta kalmak istemediğini açıkça belli etmişti."

"Ama her şeyin temelinde saygı var, üç-dört yıl birlikte oynadığı bu oyuncu grubu onun gelişmesine yardım etti, kulüp de ona yatırım yaptı."

"Ona bol şans diliyorum, ama milli takımdayken söylediği şeyler hoş değildi. Döndüğünde bunu konuştuk ve hatasını anladı."

"Bayern harika bir kulüp, ama üst düzey bir kulüpte bile olsanız şampiyonlukların garantisi yok."

Bonucci'nin Di Maria heyecanı

Massimiliano Allegri'nin ekibi De Ligt gibi önemli bir ismi kaybetmiş olsa da, yaz transfer döneminde önemli takviyeler yaptı.

Torino'dan Brezilyalı stoper Bremer'i alan Juventus, Paul Pogba ve Angel Di Maria'yı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Geçmişte Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Arjantinli yıldızın gelişi Bonucci'yi oldukça mutlu etti.

"Sahip olduğu yeteneklere ve kariyerine oranla hakkı yeterince verilmiyor. Serie A'daki en komple oyuncu, çünkü yeteneğini tecrübeyle birleştiriyor. Juventus'u seçtiği için şanslıyız."