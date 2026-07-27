Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını ve son sakatlığını geride bırakmak istiyor ve bu hafta İngiltere'de Barcelona'nın yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Hansi Flick'in kutlamak için bir nedeni var. Anthony Gordon (25) ve Karim Adeyemi (24) ile anlaşmaya ek olarak, 2026-2027 sezonu için hücum planlarına artık Raphinha (29) da dahil olacak. Kendisi yeni bir transfer olmasa da, Alman teknik direktörün göreve gelmesinden bu yana Barcelona'nın beş kupa kazanmasında temel bir katkı sağladı.

Brezilyalı milli oyuncunun, 29 Temmuz'da İngiltere'deki kamp için takıma katılması planlanıyor. Kamp 3 Ağustos'a kadar sürecek ve Birmingham City (31 Temmuz) ile Preston North End'e (3 Ağustos) karşı iki hazırlık maçını içerecek. Ancak kulüp, oyuncunun takımla seyahat etmek için bugün spor tesisine ulaşma ihtimalini de dışlamadı.

Brezilya'nın 5 Temmuz'da Norveç karşısında (1-2) 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından geçen üç haftada Raphinha, son kas sakatlığından iyileşmeyi, formunu geri kazanmayı ve Dünya Kupası'ndaki katılımı etrafında dönen endişe verici haberlerden ve Al Hilal kulübünden kendisine sunulmadığı iddia edilen 80 milyon euroluk tekliften uzaklaşmayı başardı; Raphinha söz konusu teklifi görmezden geldi. Raporlar, kendisinin ailesiyle birlikte Orlando'da (ABD) ve İbiza'da bulunduğunu belirtiyor.

Dünya Kupası'na Brezilya'nın en öne çıkan hücumcularından biri olarak geldi, ancak grup aşamasında yaşadığı bir kas sakatlığı, turnuvaya katılımını tamamen engelledi.

Raphinha, sağ dizinin arka adalesinde ağrı hissetmesinin ardından Haiti maçından ayrıldı. Tıbbi muayeneler sorunu doğruladı, ancak kesin olarak devre dışı bırakılmadı. Norveç maçında ise tıbbi izin almasına rağmen yedek kulübesinde kaldı. Barcelona'lı oyuncu için bu acı elenme, inişli çıkışlı bir sezonun sonu anlamına geldi.

Barcelona ile eylül ayında ve mart ayındaki milli takım arasındaki dönemde yaşadığı fiziksel aksaklıklara rağmen kupalar kazandı ve Dünya Kupası'na Brezilya projesinin liderlerinden biri olarak geldi. Ancak Dünya Kupası'nın açılışından önce Brezilya ile Fransa arasındaki maçta yaşadığı sakatlığın talihsiz bir tekrarı, birikmiş tüm hedeflerini yok etti.

Dersini aldı. Bir kez daha, onu Barcelona'dan beş hafta uzak tutan şey, mart ayındaki o maçta Brezilya ile oynarken yaşadığı sakatlığın aynısı olan sağ dizinin arka adale sakatlığıydı; bu, takımın Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle aynı döneme denk geldi.

Dünya Kupası'ndan elenmenin hayal kırıklığı, mali ve ailevi sorunlara dair ortaya atılan ve yakınlarının yalanlamak zorunda kaldığı iddialarla daha da arttı. Şimdi ise, bu son sakatlıklardan iyileştikten sonra Raphinha, bu sayfayı kapatmayı ve en iyi seviyelerini geri kazanmaya odaklanmayı amaçlıyor; Flick'in Barcelona'daki ilk sezonunda gollerde, asistlerde ve genel performansta pek çok kişisel rekoru kırmasını sağlayan ve onu 2024-2025 sezonu Ballon d'Or ödülüne aday yapan o seviyeleri.

Kulüp gibi onun da odak noktası, kendisini birçok maçta sahalardan uzak tutan kas sakatlıkları serisine son vermek.

Barcelona, fiziksel gücünü ve alışılmış seviyesini geri kazanmasına yardımcı olmak için kişisel ve özel bir planla onun fiziksel hazırlığına büyük önem verecek.

Başkan Joan Laporta ise şunları söyledi: "Barcelona'dan ayrılması yönünde hiçbir niyetimiz yok."