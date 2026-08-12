Ayrılığının üzerinden yalnızca bir yıl geçtikten sonra, kırmızı kale kapılarını sadık evlatlarından birine yeniden açtı. Bu adım, teknik heyetin büyük maçlarda fark yaratabilecek tecrübeli oyunculara olan bağlılığını yansıtıyor.

Ahly kulübü bugün çarşamba akşamı, orta saha oyuncusu Ekrem Tevfik'in devam eden yaz transfer döneminde takıma geri döndüğünü, üç sezonluk sözleşmeyle serbest transfer olarak duyurdu.

Kulüp resmî sitesi aracılığıyla, transfer bürosu başkanı İsam Seracüddin'in, futbol direktörü Vail Cuma ile tam koordinasyon içinde transferle ilgili tüm mali ve idari işlemleri tamamladığını açıkladı.

Ahly'nin Tevfik ile anlaşması, oyuncunun 2025 yazında katıldığı ve bir sezon geçirdikten sonra yeniden evine dönmeye karar vermesinden önce Katar ekibi Şemal kulübü ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetmesinin ardından geldi.

Ekrem Tevfik, Ali Mahmud, Aktay Abdullah, Süfyan bin Cedide ve Munsıf Bakrar'ın ardından Ahly'nin bu transfer döneminde yaptığı beşinci transfer oldu.

Kırmızı dev şu anda, 19 Ağustos'ta Joan Gamper Kupası'nda Barcelona ile oynanacak beklenen karşılaşmayı da içeren, İspanya'daki kapalı kampıyla yeni 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor.