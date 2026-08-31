Bunu Sky bildirdi. Buna göre SGE, Katar'da Al-Gharafa'da geçirdiği iki yıllık dönemin ardından şu anda kulüpsüz olan 36 yaşındaki oyuncuyu kısa vadede yeniden Bundesliga'ya getirmek istiyor. Habere göre golcü ile Frankfurt arasındaki görüşmeler şimdiden sürüyor. Daha önce hücum hattını güçlendirmek için Nottingham Forest'tan Arnaud Kalimuendo'nun yeniden kiralanması da Frankfurt'un gündemine gelmişti.









Joselu, Stuttgart'ta doğdu ve çocukluğunun ilk yıllarını Almanya'da geçirdi. İspanya'ya taşındıktan sonra futbol eğitimini Celta Vigo'da aldı. 2012'de TSG 1899 Hoffenheim'a transfer oldu ve kulüp onu 2013/14 sezonu için Frankfurt'a kiraladı. Bir sezon sonra Joselu, İngiltere'ye gitmeden önce Hannover 96 forması da giydi. 2023/24 sezonunda kiralık olarak Real Madrid'de oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Bayern Münih'in yarı finalde elenmesinde belirleyici oldu.

Habere göre Frankfurt tek ilgili kulüp değil. Forvet İspanya'ya da transfer olabilir, ayrıca Union Berlin ile Bundesliga'dan peşinde olan bir başka kulüp daha bulunuyor. Lazio Roma'nın da Joselu ile hafta sonunda transfer ihtimalini yoklamak için temas kurduğu belirtildi.

Joselu'nun rakamları nasıl?

Joselu, İspanya Milli Takımı'ndaki ilk maçına 33. yaş gününden sadece iki gün önce çıktı ve 17 milli maçta görev aldı (altı gol). EURO 2024'te iki maçta forma giydi ve Furia Roja ile Avrupa şampiyonu oldu. Kariyerinde La Liga'da 199 maça çıktı (68 gol), Bundesliga'da 79 karşılaşmada oynadı (22 gol) ve Premier League'de 68 maça çıktı (10 gol).