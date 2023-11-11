Bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı'na geri dönüyor

Bahis skandalı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılan yıldız oyuncu, kadroya geri dönüyor.

Galatasaray’ın Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, futbol karşılaşmalarına bahis oynadığı yönündeki iddiaların ardından çıkartıldığı İtalya Milli Takımı’nın kadrosuna geri döndü. 24 yaşındaki forvet, polisin kendisini ve Sandro Tonali'yi son Serie A bahis skandalıyla ilgili sorgulamasının ardından geçen ay Coverciano'daki Azzurri antrenman kampından çekilmek zorunda kalmıştı.

Tonali yasadışı platformlarda futbol üzerine bahis oynadığını kabul ederken, Zaniolo sadece poker ve blackjack üzerine kumar oynadığı konusunda ısrarcıydı.

Futbol maçlarına bahis oynamadı

Yıldız oyuncu Torino Savcılığı tarafından sorgulandı ve düzenli olarak futbol oynamaya devam etti. La Repubblica’da yer alan habere göre Luciano Spalletti Zaniolo'yu İtalya'nın önümüzdeki Euro 2024 elemeleri için çağırmaya karar verdi çünkü mevcut tüm göstergeler Zaniolo’nun futbol karşılaşmalarına bahis oynamadığına işaret etti.

Zaniolo’nun avukatlarının davayı tamamen kapatmasının birkaç ay alması beklenirken, İtalyan oyuncunun sportif sicili herhangi bir zarar görmeyecek. Spalletti’nin güvenini kazanan Zaniolo’nun milli takımdaki performansına bıraktığı yerden devam etmesi bekleniyor.