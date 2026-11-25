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Bayern Münih, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Lille'e konuk olacak. Michael Olise, ayak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yine de yıldız futbolcu, Decathlon Arena'daki karşılaşma öncesinde gündemde.

Lille Kulübü Başkanı Olivier Letang, Eurosport'a yaptığı açıklamada, Olise'yi 2024 yazında Crystal Palace'tan Bayern Münih'e transfer olmadan önce Lille'e getirmek istediğini açıkladı.

"Reading'deki günlerinden beri gelişimini takip ediyorum" diyen Letang, "Ona hayrandım, hâlâ da hayranım" ifadelerini kullandı. Olise, altyapı döneminde Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi önde gelen kulüplerde oynadıktan sonra 2017'de Reading'e geçti. Hücum oyuncusu, 2020'nin başında burada A takım kadrosuna yükseldi ve kısa süre sonra çıkış yaptı. Letang, "Bir tavsiye aldım, onu böyle keşfettim" dedi. Ardından Olise'nin kariyer gelişimini yakından inceledi.

Olise, 2021 yazında 9,3 milyon euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'a transfer oldu ve Premier Lig'de adını duyurdu. Bayern Münih'in 2024'te oyuncuyla somut olarak ilgilenip sözleşmesindeki 53 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesiyle Letang ve Lille için artık çok geçti: "60 milyon euro, Lille için bir seçenek değil. Premier Lig'deki bir oyuncunun bonservis bedelini bir Fransız kulübünün karşılaması çok zor. Maaş seviyesi de bizim alışık olduğumuzdan tamamen farklı."

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Bu nedenle Olise'yi transfer etme girişimlerinden vazgeçtiklerini söyleyen Letang, "Bonservis bedeli kabul edilemezdi. Öyle olmasaydı onu hemen alırdım" dedi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ligue 1'de üçüncü sırada bulunan Lille'in transfer rekoru, 2020'de Jonathan David için ödediği 27 milyon euro.

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Olise için ödenen bonservis bedeli ise Bayern Münih açısından yerinde bir yatırım oldu. Münih'te hemen etkisini gösteren Olise, dünyanın en iyi oyuncularından biri hâline geldi. 24 yaşındaki futbolcu artık Fransa millî takımının da düzenli ilk 11 oyuncularından biri. Birkaç hafta önceki Ballon d'Or oylamasında ise ilk 10'a girdi.

Getty Images

Michael Olise'nin Bayern Münih ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Olise'nin Bundesliga rekortmeni Bayern Münih ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Bayern, sözleşmeyi uzatmak istiyor. Ancak Real Madrid'in de ilgilendiği öne sürülen kanat oyuncusu , orta ve uzun vadeli gelecek planları konusunda şimdilik açık vermiyor.

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Olise, cuma akşamı 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaşadığı tarak kemiği ezilmesi nedeniyle çarşamba akşamı Bayern'in kadrosunda olmayacak. Hafta sonu Hamburger SV'ye karşı oynanacak lig maçında forma giyip giyemeyeceği ise henüz belli değil.

Olise'nin yokluğu, teknik direktör Vincent Kompany için bir başka kayıp. Lille'e konuk olacak Bayern, birçok önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Ismael Saibari ve Harry Kane'in uzun süreli sakatlıklarının ardından özellikle hücum hattındaki eksikler dikkat çekiyor.

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Olise, bu sezon şu ana kadar 16 resmî maçta 12 gol ve yedi asist kaydetti. Kompany, salı günkü basın toplantısında "Michael bir noktada geri dönecek. Umarım bunun için çok uzun süre beklememiz gerekmez" dedi.

Bayern, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda şu anda 14. sırada. Doğrudan eleme turuna yükselme şansını güçlü tutmak için acilen üç puana ihtiyacı var. Rakibi Lille ise henüz galibiyet alamadı ve dört maçta topladığı bir puanla sondan ikinci sırada.