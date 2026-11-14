Olympique Marsilya'nın eski sportif direktörü Faslı Mehdi Benatia, modern futbolda oyuncuların nüfuz ve otoritesinin giderek artmasına sert bir eleştiride bulunarak, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlenmeden önce geçen sezon Real Madrid'in başından ayrılmasını örnek gösterdi.

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Daha önce Bayern Münih forması altında Alonso ile takım arkadaşlığı yapmış eski Faslı yıldız, "Canal+" kanalındaki çıkışı sırasında Bayer Leverkusen'in eski teknik direktörünün maruz kaldığı muameleden duyduğu derin rahatsızlığı gizlemedi. "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Oyuncular artık aşırı bir güce sahip. 15 oyuncuyu değiştirmek yerine bir teknik direktörü değiştirmek daha kolay."

Şöyle devam etti: "Real Madrid büyüklüğünde bir kurumun Xabi Alonso'dan kurtulduğunu gördüğümde, onunla birlikte oynama fırsatı yakaladığımı hatırlıyorum. Bayern Münih'i, onun Leverkusen ile yaptığı şekilde ezip geçen çok fazla takım olmadı. Bu inanılmaz bir şey. Real Madrid'den son derece aşağılayıcı bir şekilde kovuldu, kimse bununla ilgilenmedi ve sonunda Chelsea'de son buldu."

Benatia, soyunma odası isyanını eleştirerek şunları ekledi: "Xabi bazı prensipleri uygulamaya çalıştı ve şöyle dedi: Bir oyuncu olarak her şeyi kazandım, dolayısıyla yapmanız gereken şey bu. Bu sadece üç ay sürdü, soyunma odası ona karşı döndü ve kendini kovulmuş buldu."

Başka bir konuda ise, eski Faslı savunmacı, Juventus'taki eski takım arkadaşı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun etkisine dair çarpıcı ayrıntıları ve perde arkasını açıkladı. Benatia, Don'un mutlak profesyonelliğinden şöyle söz etti: "Kendi yaş grubundaki diğer oyunculardan tamamen farklıydı. Antrenmanlar bittikten sonra bile."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize 40 dakika yüzdürür, ardından gerçekten çok soğuk olan buz banyosunda 30 dakika geçirtirdi. Ona şöyle derdim: Nasıl yapıyorsun bunu dostum? Banyon çok soğuk, ben içine sadece bacağımı koyuyorum. Bazı oyuncular spor salonundaki antrenmanlara pek önem vermezdi, ama Cris gelir gelmez herkesi orada görürdün."

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Benatia ayrıca, Portekizli yıldızın maç öncesi hazırlık kamplarına karşı isteksizliğinin ayrıntılarını da anlattı; bu, beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'nun Juventus'a katılmadan önce alışkın olmadığı bir uygulamaydı.

Bu konuda Benatia şunları söyledi: "Cristiano katıldığında 2018'de Juventus'taydım. Maç öncesi kampları pek sevmezdi, çünkü bunlara alışkın değildi. Kendi sahamızda oynadığımız her maçtan önce, maçtan bir gün önce kampa girerdik."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Cris bana şöyle dedi: Bena, İtalyanlarla ve teknik direktörle biraz konuşmanın bir yolu var mı? Ben de ona şöyle cevap verdim: Evet, kesinlikle, deneyeceğiz, ama bu buradaki sistemin bir parçası. Sonra Giorgio Chiellini'ye dedim ki: Bir takım arkadaşımız (Cristiano) maç öncesi kampları pek sevmiyor."

Şöyle tamamladı: "Ardından teknik direktörle konuşmaya gittik ve ona şunu söyledik: 3 ya da 4 oyuncu var, çoğu da temel kadrodan, mümkünse tercih ediyorlar. Teknik direktör şu karşılığı verdi: Kampa gitmek isteyen gitsin, evinde uyumak isteyen uyusun."