Bonolis şampiyonluk yarışı hakkında: "Milan inanılmaz bir şanslı, Napoli ise harika bir takım"

SportItalia, Inter'in ünlü taraftarı Paolo Bonolis ile röportaj yaptı. Ünlü televizyon sunucusu, Scudetto yarışı hakkında görüşlerini şöyle dile getirdi: "İkisi de beni endişelendiriyor, çünkü ikisi de muhteşem kadrolara sahip: Napoli, sezon boyunca bir dizi talihsiz olaydan dolayı hayal kırıklığına uğradı, ama çok güzel bir takım. Hojlund'u çok seviyorum ve şimdi De Bruyne geri döndü, Anguissa geri döndü, McTominay geri döndü: kısacası müthiş bir takım. Allegri'nin Milan'ı, ne diyebilirim ki? Kadro açısından beni biraz daha az endişelendiriyor, ki kadro zaten mükemmel, ama aynı zamanda inanılmaz bir şansları var. Ama şansa hükmedilmez... İkisi de önemli takımlar: altı puan çok önemli ve umarım bunu iyi yönetebilirler."