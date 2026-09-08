Suudi Roshn Ligi, 2026 yılının dünyanın en iyi futbolcusuna verilecek Ballon d'Or ödülü adaylarının açıklanmasının ardından, Altın Top tarihine büyük kapıdan girdi.

Fransız "France Football" dergisi bugün salı günü, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen 2026 yılı Altın Top "Ballon d'Or" ödülü adaylarının tam listesini açıkladı.

Altın Top adayları listesinde, 2023 yılından bu yana ilk kez Suudi Roshn Ligi'nden iki oyuncu yer aldı: Nassr'ın Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane ve Kadisiye'nin Meksikalı forveti Julian Quinones.

2023 yılında da Suudi Ligi'nden iki oyuncu Altın Top ödülüne aday olmuştu: Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou ve o dönem İttihad'ın Fransız forveti Karim Benzema.

Ancak bu kez farklı olan şu ki, Benzema ve Bounou'nun 3 yıl önce yaşadığının aksine, Mane ve Quinones hem Suudi Roshn Ligi'ndeki hem de milli takımlarındaki performansları sayesinde Altın Top ödülüne aday oldular.

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2023 yılında Benzema, aynı yılın yazında İttihad'a transfer olduğu eski kulübü Real Madrid'deki performansıyla Altın Top ödülüne aday olmuştu. Aynı dönemde Sevilla'dan Hilal'e transfer olan Bounou için de durum aynıydı.

Böylece bu, Suudi Ligi'nden iki oyuncunun, turnuvada oynadıkları dönemdeki performanslarına dayanarak fiilen Altın Top ödülüne aday olduğu ilk kez oluyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mane daha önce Senegal Milli Takımı'nı 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ve 2026 Dünya Kupası son 32 turuna taşımıştı; Quinones da aynı turnuvada Meksika Milli Takımı'nı son 16 turuna taşımıştı.

Yerel düzeyde ise Mane, Nassr takımını 7 yıllık bir aranın ardından Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna yeniden taşırken, Quinones tarihinde ilk kez gol kralı unvanını elde etmeyi başardı.