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imago-sport-1081068321.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Çeviri:

Bono şokunun ardından: Koulibaly ve Al-Owais, Hilal'i Neom karşısında zora soktu

Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Premier Lig
K. Koulibaly
Y. Bounou
Suudi Arabistan
Senegal
Fas

Peş peşe darbeler

Hilal, Neom karşısındaki maçının başlamasından önce beklenmedik bir darbe aldı. Faslı Yassine Bounou'nun ısınma sırasında sakatlanmasının ardından İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik ekip, son anlarda onun yerine Suudi kaleci Mohammed Al-Owais'i sahaya sürmek zorunda kaldı.

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Ancak işler Hilal'in istediği gibi gitmedi. Al-Owais başarısız bir görüntü çizdi ve takım, Neom'un ilk yarı boyunca ev sahibini oldukça zor bir duruma sokmak için değerlendirdiği bir savunma karmaşasına düştü.

Koulibaly, Hilal'i zor durumda bıraktı

15. dakikada Hilal'in çilesi arttı. Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly kafayla kendi kalesine bir kendi kalesine gol attı ve Neom'a erken bir üstünlük sağlarken Al-Owais'i daha başından zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Gol, Hilal'in Bounou'nun sahadan çıkışının şokunu atlatmaya çalıştığı bir anda geldi ve maça belirgin bir özgüvenle giren bir rakip karşısında bir golle geriye düşen takımıyla Inzaghi'nin görevi daha da karmaşık bir hâl aldı.

Premier Lig
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Neom SC crest
Neom SC
NEO
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Al Fateh FC
ALF

Al-Owais'in hatalı çıkışı krizi katladı

İlk yarı bitmeden Hilal'in hatalar silsilesi durmadı. Mohammed Al-Owais 44. dakikada kalesinden hatalı bir şekilde çıkınca top, belirgin bir savunma karmaşası ortasında Neom'un ceza sahasına ulaştı ve Amadou Koné bu durumu değerlendirerek ev sahibinin ikinci golünü kaydetti.

Böylece Bounou'nun sahadan beklenmedik çıkışı, Al-Owais'in Faslı kalecinin yokluğunu gereken şekilde telafi etmekte başarısız olmasının ardından Hilal için gerçek bir krize dönüştü. Koulibaly liderliğindeki savunma hattı ise Neom'a iki kat üstünlük sağlamayı üstlendi.

Neom, Hilal karşısında rakamını doğruladı

"Opta" ağının bir istatistiği Hilal'in durumunun zorluğunu artırdı. İstatistik, Neom'un bu sezon Roshan Ligi'nin ilk beş haftasında ilk golü attığı üç maçın tamamını kazandığına işaret etti.

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Dolayısıyla Neom'un Hilal karşısında iki golle öne geçmesi, takımı rakibi için dikkat çekici bir rakamla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle takım, sezon başında ilk golü attığında üstünlüğünü koruma yeteneğini kanıtlamıştı.

Bu gelişmeler, Hilal'in altıncı haftaya kusursuz bir sicille girdiği bir dönemde geliyor. Takım ilk beş maçının tümünü kazanmış ve 15 puan toplamıştı; ta ki Neom karşılaşması, Bounou'nun sakatlığı ve ev sahibine büyük bir üstünlük sağlayan bireysel hatalar nedeniyle zorlu bir sınava dönüşene kadar.

Hilal'in ilk yarı sonunda Neom karşısında 0-2 geriye düşmesi, takım için Profesyonel Lig'de nadir görülen bir durum. Nitekim iki devre arasında iki veya daha fazla gol farkıyla geriye düştüğü son sefer, Mayıs 2025'te Fateh karşısındaydı; o maçta ilk yarıyı aynı skorla geride tamamlamış, ardından ikinci yarıda ayaklanarak masayı devirmiş ve 4-3'lük bir galibiyet elde etmişti.
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