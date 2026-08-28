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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Bono penaltı kurtarmayı öğretmek için bir akademi mi açacak? İşte muhteşem cevap

Al Khaleej - Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
Premier Lig
Y. Bounou
Suudi Arabistan
Fas

Faslı yıldız olay yaratıyor

Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, cuma akşamı Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin dördüncü haftasında El-Halic'e karşı alınan (5-1)'lik galibiyet gecesinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Faslı kaleci, penaltı vuruşunu büyük bir ustalıkla kurtarmayı başardı; topla birlikte hareket ederek onu kalesinden uzaklaştırdı ve son Dünya Kupası'ndakine benzer bir görüntüye imza attı.

Suudi "Thmanyah" ağının muhabiri bu konuya ilişkin Bounou'ya komik bir şekilde şu soruyu yöneltti: "Suudi kalecilere penaltı vuruşlarını nasıl kurtaracaklarını öğretmek için bir akademi mi açacaksınız?"

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Bounou gülerek şu yanıtı verdi: "Kaleci her zaman üzerine düşeni yapmalı, kusursuzluk yalnızca Allah'a mahsustur."

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Bounou, penaltı vuruşları uygulanmadan önce oyuncuların hareketlerini okuyabilme yeteneği sayesinde dünyanın en usta kalecilerinden biri sayılıyor.

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