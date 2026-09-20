Dikkat çeken bir sürprizle Neom'un kalecisi Polonyalı Marcin Bulka, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nde eylül ayının en iyi kalecisi ödülünü kaptı ve başta kendi kalesini gol yememe konusunda kusursuz bir ay geçiren Hilal'in kalecisi Faslı Yassine Bounou olmak üzere birçok önemli isme üstünlük sağladı.

Bulka, ay boyunca Neom'un elde ettiği güçlü sonuçların en önemli nedenlerinden biriydi. Kaleler arasında bariz bir istikrar sergiledi ve takımının önemli galibiyetler almasına katkıda bulundu. Sonunda Bounou ile kıyaslama kapısını açan ödülü kazandı; özellikle de Hilal'in kalecisinin de eylül ayında oynadığı üç maçta hiç gol yememiş olması nedeniyle.

Bulka: 3 maç, 7 gol ve gol yemeyen kale

Bulka, eylül ayında Neom ile üç maç oynadı ve iki karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. İlki Al Khaleej karşısındaydı ve Neom'un 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı; ikincisi ise Hilal karşısındaydı, takımı tarihi bir galibiyet alarak 2-0 kazandı.

Üçüncü maç ise Al Taawoun karşısında oynandı ve Neom'un 4-2 galibiyetiyle sona erdi. Bulka maç boyunca iki gol yemesine rağmen takımı karşılaşmayı kazanmayı ve yeni bir galibiyet almayı başardı. Böylece Polonyalı kaleci, ayı üç galibiyet ve kalesinde yalnızca üç golle tamamladı.

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Dikkat çeken bir diğer nokta ise Bulka'nın yalnızca takımının hücum gücünden faydalanan bir kaleci olmaması, aynı zamanda maçlar boyunca Neom'un üstünlüğünü korumada da rol oynamasıydı; özellikle Hilal karşısında takım, liderin hücumunu durdurmayı ve 2-0'lık temiz bir galibiyet almayı başardı.

Bu sonuçlarla Bulka, Neom'un kusursuz bir ay geçirmesine katkıda bulundu. Takım, aralarında Hilal galibiyetinin de bulunduğu üç maçlık galibiyet serisi yakaladı ve Roshn Ligi'nin büyüklerine rakip olabileceğini, Polonyalı kalecisinin de en önemli unsurlarından biri haline geldiğini kanıtladı.

Bounou: gol yemeyen kale ve ödül başkasına gitti

En büyük çelişki ise Yassine Bounou'nun aynı ay içinde son derece güçlü rakamlar ortaya koymasıydı. Hilal ile Ahli, Al Shabab ve Al Taawoun karşısında üç maça çıktı ve üç karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

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Hilal, Ahli'yi 3-0 yendi, ardından Al Shabab'ı 2-0 geçti ve son olarak Al Taawoun karşısında 6-0'lık ezici bir galibiyet aldı. Böylece Bounou üç maç boyunca kalesini gole kapattı ve bu seri, Faslı kalecinin ay boyunca istikrarını doğruladı.

Dolayısıyla Bulka'nın ödülü kazanması, Bounou'nun zayıf bir ay geçirdiği anlamına gelmiyor; tam tersine, rakamlar Hilal'in kalecisinin güçlü bir şekilde sahnede olduğunu gösteriyor. Ancak ödül, aynı dönemde takımının elde ettiği sonuçların gölgesinde Neom'un kalecisine gitti.