Bono’nun Fas’taki kariyerine yeni bir başarı daha eklendi

Fas Milli Takımı’nın kalecisi Yassine Bono, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Kanada ile oynanacak maçta yeni bir başarıya imza atarak “Atlas Aslanları” formasıyla tarihe adını yazmaya devam ediyor.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, Kanada maçı için resmi kadroyu açıkladı. Bu kadroda, takımın en önemli oyuncularından biri olarak yerini koruyan Bono, turnuva boyunca milli takımda ilk 11'deki yerini sürdürerek kaleyi koruyacak.

Kanada milli takımı karşısında sahaya çıkacak olan Faslı kaleci, tarihi bir rekora imza atacak. Bu maçla uluslararası maç sayısını 95’e çıkaracak ve “Atlas Aslanları” tarihinin en çok milli forma giyen oyuncular listesinde tek başına üçüncü sıraya yerleşecek.

Bono, 94 uluslararası maça çıkan Faslı efsane Ahmed Fares ile üçüncü sırayı paylaşıyordu; ancak Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen kaleci, Kanada maçıyla birlikte resmi olarak onu geride bırakmayı başardı.

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Fas milli takımında en çok forma giyenler listesinin başında, 115 uluslararası maça çıkan efsanevi savunma oyuncusu Noureddine Naybet yer alırken, ikinci sırada 101 maçla Ashraf Hakimi bulunuyor. Faslı bek, Kanada maçı sırasında bu rakama ulaşacak.

Bono, son yıllarda “Atlas Aslanları”nın elde ettiği başarılarda kilit rol oynadıktan sonra, Fas milli takımının mevcut neslinin en önde gelen yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu başarılar, 2022 Dünya Kupası’nda tarihi bir şekilde yarı finale yükselmesinden başlayıp, bu yılki Dünya Kupası’nda da güçlü performansını sürdürmesine kadar uzanıyor.

Deneyimli kaleci, Fas’ı Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıyarak bu tarihi rekorunu kutlamayı ve milli takımdaki olağanüstü kariyerine yeni bir sayfa eklemeyi umuyor.