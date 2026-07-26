Suudi Arabistan ekibi Hilal, yeni sezon başlamadan önce kaleci mevkisini güçlendirme seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Kulüp, son günlerde Suudi Arabistan milli kalecisi Muhammed el-Uveys ile anlaşmasını tamamlamıştı.

Bu gelişmeler, ayrılığa yaklaştığı yönünde haberler çıkan Faslı milli kaleci Yassine Bounou'nun geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor.

Polonya menşeli Meczyki sitesi, Hilal'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla Neom'un Polonyalı milli kalecisi Marcin Bulka ile görüşmelere başladığını ortaya çıkardı.

Site, Bulka'nın geçtiğimiz yaz 2029 yazına kadar uzanan bir sözleşmeyle Neom'a transfer olduğunu ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaş aldığını, ancak katılımından kısa bir süre sonra dizinde ağır bir sakatlık yaşadığını ve bunun kendisini sezonun büyük bölümünde sahalardan uzak tuttuğunu, ardından geri dönüp son altı maçta forma giydiğini belirtti.

Site ayrıca, Hilal ile yürütülen görüşmelerin, kulübün bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla forma giyen Suudi Arabistan milli kalecisi Muhammed el-Uveys ile anlaşmasına rağmen, Yassine Bounou'nun ayrılığa yaklaşması nedeniyle gerçekleştiğini ekledi.

Foot Mercato sitesi ise şu ifadeleri kullandı: "Edindiğimiz bilgilere göre Marcin Bulka, Hilal'e oldukça yakın. Son saatlerde görüşmeler büyük ölçüde hızlandı ve Polonyalı milli kaleci artık Suudi Arabistan kulübüne katılmaya oldukça yakın görünüyor."

Site şöyle devam etti: "Farklı taraflar doğru yönde ilerliyor ve önümüzdeki günlerde son detaylar halledilirse bir anlaşmaya varılması daha olası görünüyor."

Site sözlerini şöyle sürdürdü: "Chelsea akademisinde yetişen 26 yaşındaki kaleci, kendisini Fransa Ligi'nin en başarılı kalecilerinden biri olarak kanıtladığı Nice'teki başarılı döneminin ardından yeni bir meydan okumaya hazırlanabilir."

Suudi Profesyonel Ligi'nin 13 Ağustos'ta başlaması planlanırken, yaz transfer dönemi 6 Eylül'e kadar devam edecek.

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