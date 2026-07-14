Arap oyuncular, 2026 Dünya Kupası’nın bu yılki turnuvasında güçlü bir varlık gösterdiler. Bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yayınlanan ve turnuva boyunca bir dizi teknik ve istatistiksel göstergeye göre oyuncuların bireysel performanslarının analizine dayanan FIFA Power Rankings sıralamalarında da yansıtıldı.

FIFA, saha oyuncularını değerlendirirken hücum performansı, yaratıcılık ve savunma performansı olmak üzere 3 ana göstergeyi esas aldı; her oyuncu her bir kriter için ayrı bir puan aldı.

Kaleciler için ise değerlendirme mekanizması farklıdır; pozisyonlarının diğer oyunculardan farklı olması nedeniyle, sadece kaleyi koruma ve topla oyun olmak üzere iki göstergeye dayandırılmıştır.

Farklı pozisyonlardaki Arap oyuncular arasında standart bir karşılaştırma yapabilmek için "Koora", saha oyuncularının üç göstergedeki puan ortalamasını hesaplarken, kaleciler için ise iki göstergenin ortalaması alınmıştır. Bu hesaplama sonucunda, turnuva boyunca en iyi performanslarını sergileyen önde gelen Arap yıldızları öne çıkaran bir sıralama ortaya çıkmıştır.

Listeye Faslı Ashraf Hakimi 6,09 puanlık ortalamayla birinci sırada yer aldı ve 5,87 puan ortalamasına sahip vatandaşı İsmail El-Sibari’yi geride bıraktı.

Üçüncü sırada ise 5,72 puan ortalamasıyla Ezzedine Ounahi yer alırken, dördüncü sırada 5,71 puan ortalaması kaydeden İbrahim Diaz yer aldı.

Beşinci sırada ise Mısırlı üçlü İmam Aşur, Mustafa Ziko ve Muhammed Salah, her biri 5,69 puanlık ortalama ile eşit puan aldı; Faslı Şemseddin Talbi ise 5,65 puanlık ortalama ile sekizinci sırada yer aldı.

Mısırlı Mahmoud Hassan Trezeguet ise 5,57 puan ortalamasıyla dokuzuncu sırada yer alırken, Muhannad Lashin 5,50 puan ortalamasıyla ilk on listesini tamamladı.

Faslı Bilal El-Khnous ise 5,45 puan ortalamasıyla ilk on listesini tamamladı.

Kaleciler açısından ise Faslı Yassine Bono, FIFA sıralamasında dünya dördüncüsü olarak turnuvanın en iyi kalecileri arasındaki yerini pekiştirirken, Mısırlı Mustafa Shubair beşinci sırada yer aldı.

Kaleyi koruma ve topla oyun göstergelerinin ortalaması hesaplandığında da Bono, 6,58 puanla Şubayr’ın 6,24 puanını geride bırakarak üstünlük sağladı. Böylece ikili, parlak performanslarını sürdürerek yeşil sahadaki en hassas pozisyonlardan birinde Arap futbolcuların seçkin varlığını bir kez daha teyit etti.

Böylece, en iyi 11 Arap oyuncudan oluşan listede, Atlas Aslanları'ndan 6 yıldız yer alırken, Mısır milli takımından 5 oyuncu yer aldı; bu da iki Arap milli takımının Dünya Kupası mücadelelerinde oynadığı büyük rolü bir kez daha teyit etti.

Fas ve Mısır milli takımları, her ikisi de grup aşamasını geçip eleme turlarına yükselmeyi başardıktan sonra, 2026 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiledi.

Fas, Brezilya ile 1-1 berabere kalıp, İskoçya’yı 1-0 ve ardından Haiti’yi (4-2) mağlup ederek 3. gruptan çıktı; 32’lü turda penaltı atışlarında Hollanda’yı eledikten sonra, 16’lı turda Kanada’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup etti; ancak çeyrek finalde Fransa’ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Mısır milli takımı ise turnuvaya Belçika ile 1-1 berabere kalarak başladı, ardından Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup etti ve İran ile 1-1 berabere kalarak 32’li turda yerini garantiledi.

Daha sonra 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltı atışlarında Avustralya’yı eleyerek çeyrek finale yükseldi ve burada son şampiyon Arjantin ile karşılaştı; 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2’lik heyecan verici bir mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

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