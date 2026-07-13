Bono, Mısır ve "suç ortağı" Zidane... Arjantinli bir gazete "FIFA komplosunu" alay konusu yapıyor

Arjantinli "Olé" gazetesi, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nun 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımına kayırma yaptığı yönündeki tekrarlanan suçlamalara sert bir alaycı yanıt verdi ve turnuvanın başlangıcından bu yana iddia edilen 18 “yardım” vakasını ayrıntılı olarak sıraladı.

Arjantin’in önde gelen günlük spor gazetesi, 2022 Dünya Şampiyonu’nun her maçının ardından tırmanan eleştiri dalgasına yanıt olarak, özellikle Mısır milli takımının son 16 turunda yenilgisinin ardından “tuhaf durumlar” ve “her düzeyde destek” olduğu yönündeki suçlamaların ardından, uzun ve alaycı bir rapor yayınladı.

Tartışmalar, geçen Cumartesi akşamı İsviçre ile oynanan çeyrek final maçının ardından daha da şiddetlendi. Forvet Breel Embolo’nun oyundan atılması geniş çapta tepki uyandırdı ve takım arkadaşı Dan Ndoye, “Bu gece iki tür hakemlik vardı: biri onların lehine, diğeri bizim lehine. Bunu kabul etmek zor” dedi.

Bu suçlamalara yanıt vermek amacıyla "Olie" dergisi, alaycı bir üslupla FIFA’nın Arjantin’e sağladığı 18 “yardımı” sıraladı. Bunlardan bazıları şunlardı: “Cezayirli kaleciye özel bir ödül sözü verdiler. Messi’nin nihayet Dünya Kupası’nda hat-trick yapması gerekiyordu, bu yüzden topu üst köşeye atamadı ve bu yüzden de isabetli şuta tepki veremedi; hepsi önceden ayarlanmıştı.”

Gazete, Embolo’nun oyundan atılması olayını da alaycı bir dille ele alarak şöyle yazdı: “Gianni Infantino’nun, VIP locasından telsiz aracılığıyla Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine, Paredes’e yaptığı sert müdahalenin ardından Embolo’nun derhal oyundan atılmamasını talep ettiği kesin.”

“L’Équipe”, milli takımını savunmakla kalmadı, turnuvadan erken elenen büyük takımları da eleştirdi ve “FIFA, Brezilya’nın liderlerini Carlo Ancelotti’yi seçerek köklü futbol tarzlarından vazgeçmeye ikna etti ve sonuç: Haaland karşısında ezici bir yenilgi ve ardından Rio sahillerine hızlı bir dönüş.”

Alaycı bir üslupla şunları ekledi: “Algoritmalara göre Hollanda en büyük favoriydi, bu yüzden onları elemek için gizli bir toplantı düzenlediler; Fas’a karşı penaltı atışlarına gönderdiler ve Bono gibi uzman bir kaleciyle karşı karşıya bıraktılar, ustaca bir hamle.”

Mısır maçıyla ilgili olarak gazete şu yorumu yaptı: “Birkaç yıl önce, golün atılmasından önceki pozisyonlarda hata olup olmadığını kontrol etmek için tüm oyun akışının incelenmesine izin vermek üzere Video Yardımcı Hakem (VAR) kuralı değiştirildiğinde, Mısır’ın Lisandro Martínez’e yaptığı faul zaten hesaba katılmıştı; her şey tamamen beklendiği gibiydi.”

“Olé” alaycı haberini şu sözlerle sonlandırdı: “Bu nedenle FIFA’nın Arjantin’i tercih ettiğine şüphe yok,” diyerek, dünya şampiyonlarını hakemlik veya organizasyonel kayırmacılıktan faydalandıklarıyla suçlayan herkese açık bir mesaj verdi.

Arjantin’in performansı ve hakem kararları hakkındaki tartışmaların, özellikle “Tango”nun final maçına yaklaşmasıyla birlikte, turnuva sonuna kadar dinmeyecek gibi görünüyor; bu da her hakem kararının rakipler ve uluslararası medya tarafından mercek altına alınmasına ve eleştirilmesine neden oluyor.