Bono: Messi, Mısır karşısında karakterini gösterdi… Arjantin’i tebrik ediyorum

Fas Milli Takımı kalecisi Yassine Bounou, Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi’den övgüyle bahsetti ve Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile oynanan maçta sergilediği karakter ve mücadele ruhunu takdir etti. Bounou, Leo’nun zor anları nasıl aşılacağı ve takımına nasıl liderlik edileceği konusunda harika bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

Mısır, 79. dakikaya kadar 2-0 öndeydi; ancak Messi bir golün hazırlayıcısı oldu ve bir gol daha attı, ardından Enzo Fernández üçüncü golü kaydederek Arjantin'in 3-2 galip gelmesini sağladı.

Fas’ın “Al-Batal” gazetesinde yer alan açıklamalarında Bono, Messi hakkında şunları söyledi: “Açıkçası, onun büyük bir yürekle oynadığını görüyorum ve bu, Arjantinli oyuncuyu bir ölçüde diğerlerinden ayıran özellik.”

Bono sözlerine şöyle devam etti: “Messi’nin son maçta sergilediği ruh beni çok etkiledi. Bir penaltı kaçırdıktan sonra nasıl karakterini ortaya koyduğunu ve tüm takımı sırtında taşıdığını gördük.”

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Atlas Aslanları’nın kalecisi şunları ekledi: “Bu, artık farklı bir Messi gördüğümüzü gösteriyor; özgür bir Messi, tamamen farklı bir karakterde bir Messi, ve bu da onun gerçek değerini ortaya koyuyor.”

Bono sözlerine şöyle devam etti: "Bu yaşta hâlâ onun oynadığını görebilmek, üstelik hâlâ mucizeler yarattığını bilerek, gurur ve keyif verici. Onu tebrik ediyorum, Arjantin milli takımındaki tüm oyuncuları ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve onlara her zaman en iyisini diliyorum."

Fas, dün Perşembe günü Boston Stadyumu’nda Fransa’ya 2-0 yenilerek Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etti.