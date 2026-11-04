Bono, Mendy ve iki Mısırlı: Afrika'nın en iyi kalecisi ödülü için çetin mücadele

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 yılı için kıtanın en iyi kalecisi ödülüne aday olan isimleri açıkladı.

Listede, Ahly kalecisi Mustafa Shubeir ve Zamalek kalecisi el-Mehdi Süleyman'dan oluşan Mısırlı ikili, ayrıca Suudi Hilal kalecisi Yassine Bono ve Askeri Ordu (Jeish el-Melaki) kalecisi Ahmed Reda et-Tiknauti'den oluşan Faslı ikili yer alıyor.

Listede ayrıca Birlik (İttihad el-Asıma) kalecisi Cezayirli Usame bin Bout, Suudi Ahly kalecisi Senegalli Edouard Mendy ve Colo Colo ile Cape Verde Milli Takımı kalecisi Vozinha da bulunuyor. Vozinha, 2026 Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından listeye girdi; ülkesinin milli takımını Mundial'daki ilk katılımlarında grup aşamasını geçmeye taşıdı, ardından uzatmalarda Arjantin karşısında zorlu bir maçın sonunda elendiler.

Ödüle aday gösterilen 10 kaleciden oluşan liste şu isimlerle tamamlanıyor: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Güney Afrika), Yahia Fofana (Rizespor, Fildişi Sahili), Lionel Mpasi (Le Havre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti).

Kazananın, önümüzdeki 7 Aralık'ta Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenecek CAF ödül töreninde açıklanması bekleniyor.

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