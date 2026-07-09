Bono, Mbappé’yi Benzema ile birlikte tarihi bir olumsuz listeye dahil etti

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé, bu akşam Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında, kaleci Yassine Bono'nun muhteşem kurtarışıyla penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Mbappé, turnuva boyunca Fransa milli takımına verilen 18 penaltıdan birini kaçıran, Fransa milli takım tarihindeki sadece ikinci oyuncu oldu.

İlk oyuncu ise 20 Haziran 2014'te İsviçre karşısında bir penaltıyı kaçıran Karim Benzema'ydı.

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Mbappé, Fas milli takımının bek oyuncusu Nasir Mezraoui tarafından faul yapılarak penaltı kazandı, ancak Bono, Real Madrid yıldızının vuruşunu kolaylıkla kurtardı.

Hatırlanacağı üzere Fas, son 16 turunda Kanada’yı 3-0’lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Fransa ise Paraguay’ı zorlu bir maçın ardından 1-0 mağlup etmişti.



