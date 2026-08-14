Bono kusurları örtüyor: Hilal efsanesi Inzaghi'yi şoke etti

Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı efsanesi Nasser Al-Shamrani, Roshn Ligi'nin ilk haftasında El-Faysali'yi 4-2 mağlup etmesine rağmen "Lider"in seviyesine sert eleştiriler yöneltti ve galibiyetin, takım içinde hâlâ belirgin olan bazı sorunları gizlemediğini vurguladı.

Al-Shamrani, "Dawrina Ghair" programındaki açıklamalarında, Hilal'in takım kadrosundaki potansiyelin büyüklüğünü yansıtacak seviyeyi ortaya koyamadığı görüşünde olduğunu belirtti ve performansın son dönemde ortaya çıkan aynı hataları hâlâ taşıdığına dikkat çekti; bu da İtalyan Simone Inzaghi liderliğindeki teknik heyeti büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Bono, Hilal'i kurtardı: Koulibaly mercek altında

Nasser Al-Shamrani, Faslı Yassine Bono'nun Hilal'de ortaya koyduğu rolü övdü; tecrübeli kalecinin takımı daha fazla gol yemekten korumada büyük etkisi olduğunu ve parlak performansının El-Faysali karşısında ortaya çıkan bazı kusurları gizlemeye katkıda bulunduğunu vurguladı.

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Al-Shamrani, "Bono'nun güzellikleri Inzaghi'ye fazla" dedi; bu sözlerle Faslı kalecinin kurtarışlarının önemine ve Hilal'in zorlu durumları aşmasına yardımcı olan rolüne işaret etti ve bu kalitede bir kalecinin varlığının takıma hatalarla başa çıkmak için daha geniş bir marj tanıdığını vurguladı.

Hilal efsanesi ayrıca Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin seviyesinin takım sistemi içinde etkili bir nokta oluşturduğuna değindi; oyuncunun performansının yalnızca kendisine değil, tüm gruba yansıdığını, özellikle şampiyonluk için mücadele eden herhangi bir takım için savunma istikrarının öneminin göz önünde bulundurulduğunda bunun geçerli olduğunu açıkladı.

Inzaghi aynı hatalarla karşı karşıya

El-Faysali karşısında alınan büyük galibiyete rağmen Al-Shamrani, Hilal'in teknik açıdan yeni bir şey ortaya koymadığını vurguladı; takımın Inzaghi ile birlikte ortaya çıkan aynı hatalardan hâlâ muzdarip olduğunu ve sonucun, sahadaki mevcut sorunların göz ardı edilmesine sebep olmaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Hilal'in bu olumsuzlukları hızla gidermesi gerektiğini, özellikle yeni sezondaki rekabetin çetin olacağını ve aynı hataların sürmesinin, bazı maçlarda galibiyet almayı başarsa bile, takımın daha güçlü rakipler karşısında bedel ödemesine yol açabileceğini ekledi.

Al-Shamrani'nin açıklamaları, Inzaghi'yi erken bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; zira Hilal, sonuç açısından istediği başlangıcı yaptı, ancak eleştiriler yalnızca galibiyet almanın yeterli olmayacağını, asıl istenenin takımı yeni sezondaki büyük hedeflerine yakışır bir teknik seviyeye ulaştırmak olduğunu ortaya koyuyor.