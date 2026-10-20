Hilal, Hazm karşısında üç değerli puanı kapmayı başarmasına rağmen, bu galibiyet takımdaki bazı teknik tercihlere ilişkin soru işaretlerinin artmasını engellemedi; zira lider, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasındaki mücadeleyi 1-0'lık skorla sonuçlandırmadan önce epey zorlandı.

Hilal, dün Hazm karşısında zorlu bir galibiyet elde ederek 24 puana ulaştı ve Roshn Ligi puan tablosunun zirvesine tek başına yerleşti; ancak takımın maç boyunca sergilediği performans, özellikle kaleci mevkisiyle ilgili olmak üzere, eleştirilere ve teknik değerlendirmelere kapı araladı.

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"Al-Montasaf" programının analisti Bender el-Rezihan, Hilal ile Hazm mücadelesi hakkında yorumda bulunarak kaleci mevkisine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı ve Faslı Yassine Bono'nun takım içinde sahip olduğu büyük konuma rağmen durumunun yeniden gözden geçirilmesini istedi.

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El-Rezihan şunları söyledi: "Bono büyük bir isim, ancak yedek kulübesinde olması gerekiyor." Bu açıklama, önümüzdeki maçlarda Hilal'in ilk on birinde bir değişiklik yapılma olasılığına dair soru işaretleri doğuruyor.

"Al-Montasaf" analisti, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi Mohammed el-Owais'in durumuna ilişkin de bir soru ekleyerek şöyle dedi: "Neden Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi Mohammed el-Owais'i ilk on bir oyuncusu olarak kullanmıyoruz?" Bu sözlerle, oyuncuya takımda forma giymesi için daha fazla fırsat verilmesi gerektiğine işaret etti.

Bu açıklamalar, Hilal'de kaleci mevkisi için büyük tecrübeye ve uluslararası varlığa sahip Bono ile yerel ve uluslararası tecrübelere sahip el-Owais arasındaki rekabet konusunda tartışmaya kapı aralıyor; üstelik takım, Roshn Ligi'nin zirvesini korumaya ve şampiyonluklar için mücadeleyi sürdürmeye çalıştığı bir dönemde.



