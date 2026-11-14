Fas Milli Takımı'nın kalecisi Yassine Bono, Fas formasıyla ulaştığı 100. milli maçını, cuma akşamı Kazablanka'daki Muhammed V Stadı'nda Nijer karşısında alınan 5-1'lik büyük galibiyete katkı sağlayarak kutladı. Karşılaşma, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında oynandı.

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Bono, Fas Milli Takımı tarihinde 100 uluslararası maça ulaşan üçüncü oyuncu oldu. Listenin başında 115 maçla Nourredine Naybet yer alırken, onu 104 maçla Achraf Hakimi takip ediyor.

Bu yüzüncü maç Faslı kaleci için yalnızca kutlamalık bir vesile değildi; zira 45. dakikada Youssouf Oumar'ın kullandığı penaltıyı kurtararak ülkesinin önde gitmesini korumada önemli bir rol oynadı. Söz konusu penaltı, Fas o sırada 2-1 öndeyken Nijer'i maça döndürmeye ve beraberliği yakalamaya yetebilirdi.

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Penaltı, Mohamed Abdramane'nin 41. dakikada Bono'nun kalesinden çıkışı sırasında yaptığı hatadan yararlanarak Nijer adına farkı bir sayıya indirmesinin ardından geldi.

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Ancak tecrübeli kaleci bu hatayı penaltıyı kurtararak hızlıca telafi etti; ardından Achraf Hakimi ilk yarının uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Fas'ın üçüncü golünü kaydetti.

Bono, kariyeri boyunca karşılaştığı 60 penaltının 12'sini kurtararak yüzde 20'lik bir başarı oranına ulaştı.

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Yüzüncü maçında güçlü bir performans sergileyen kaleci, kalesine gelen beş girişimi önleyerek Fas'ın 5-1'lik galibiyetine katkı sağladı ve takımının eleme grubu birincisi olarak dokuz puana ulaşmasını sağladı.

5 Nisan 1991'de Kanada'nın Montreal şehrinde doğan Hilal'in yıldızı, Fas futbol tarihinin en önemli kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Bono, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da ülkesinin en öne çıkan yıldızlarından biriydi; Fas'ın Afrika ve Arap milli takımları tarihinde ilk kez yarı finale ulaşmasına katkıda bulundu. Ayrıca 2023 yılında Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.

En-Nesyri hanesini güçlendirdi

Maç ayrıca Youssef En-Nesyri'nin uluslararası hanesine yeni bir gol eklemesine de tanıklık etti. En-Nesyri, 77. dakikada Achraf Hakimi'nin pasının ardından Fas'ın dördüncü golünü kaydederek milli takımdaki gol sayısını 26'ya yükseltti.

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Listenin başında Fas forması altında 36 golle Ahmed Faras yer alıyor; onu 27 golle Salaheddine Bassir, üçüncü sırada 26 golle Youssef En-Nesyri ve dördüncü sırada 25 golle Hakim Ziyech takip ediyor.

Fas için tarihi bir seri

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Aynı bağlamda Fas Milli Takımı, büyük turnuvalara yönelik elemelerde kendi sahasındaki üstün sicilini güçlendirmeyi sürdürdü.

Fransız "stats foot" ağına göre, Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemeleri kapsamında kendi sahasında oynadığı maçlarda üst üste on altıncı galibiyetini alarak bu tür müsabakalardaki en iyi iç saha galibiyet serisine ulaştı.

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Bu rakam, son yıllarda Fas Milli Takımı'nın sonuçlarında görülen büyük gelişimin bir uzantısı olarak geliyor; takım kendisini Afrika kıtası ve dünya genelinde öne çıkan bir güç olarak kabul ettirdi.