Bono, dünyanın en iyilerine meydan okuyor: Bir sonraki rakibimiz umurumuzda değil… Hedefimiz herkesi yenmek

Fas Milli Takımı’nın kalecisi Yassine Bono, 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledikten sonra “Atlas Aslanları”nın rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi ve Fas Milli Takımı’nın bir sonraki rakibinin kim olacağına odaklanmak yerine, yoluna devam etmeye ve galibiyetler elde etmeye yoğunlaştığını vurguladı.

Fas Milli Takımı, grup aşamasının son turunda Haiti'ye karşı 4-2'lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek eleme turlarına katılma hakkını kazandı ve gol farkıyla lider Brezilya'nın ardından ikinci sırada 7 puana ulaştı.

Eleme turuna yükselmeyi garantilemesine rağmen Bono, Fas milli takımının Haiti karşısında en iyi performansını sergilemediğini kabul ederek, maça ideal bir başlangıç yapamadıklarını belirtti.

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Suudi Al-Hilal takımının kalecisi, Faslı "Al-Riyadiya" kanal ağına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Haiti maçına iyi bir başlangıç yapamadık, ancak dakikalar geçtikçe durumu düzeltebildik ve sahada işleri daha iyi hale getirdik."

Bono, “Bu Dünya Kupası’nda en uzağa gitmek istiyorsak, rakiplerimizin kim olduğunu düşünmemeliyiz; karşılaştığımız her takımı yenmeliyiz” diye ekledi.

Bono ayrıca, turnuva boyunca takıma destek veren Faslı taraftarlara teşekkür mesajı iletmeyi ihmal etmedi ve oyuncuların tribünlerde ve tribün dışında aldıkları büyük desteği hissettiklerini vurguladı.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bizi sürekli destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz; hedefimiz Dünya Kupası’nda mümkün olan en ileri noktaya ulaşmak.”

Fas Milli Takımı, en iyi 32 takım arasına girmeyi garantiledikten sonra, eleme turlarında da olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve dünya sahnesinde başarılarına yeni bir sayfa eklemeyi umuyor.