Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, bu sezon kulübün şampiyonluk yarışındaki hedefleri hakkında konuştu.

Hilal, cumartesi akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da ezeli rakibi Ittihad ile karşı karşıya geldiği Roshn Ligi'nin sekizinci haftasındaki maçı 3-2 kazandı.

Bounou, maçın ardından "El-Şark el-Avsat" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında, Suudi Ligi'nin gelişen seviyesini övdü ve seçkin oyuncuların transfer edilmesinin rekabetin kalitesini artırmaya katkı sağladığını belirtti.

Sahada arkadaşlarıyla (Youssef En-Nesyri) karşılaşmak konusunda Bounou şunları söyledi: "Futbol güzeldir, çünkü ister kulüpte ister milli takımda olsun seni aile gibi olan arkadaşlarla bir araya getirir. Ancak günler döner ve kendini onlarla karşı karşıya gelmek zorunda bulursun; bu da kolay bir şey değil."

Bounou, Sadd ile olan karşılaşma hakkında sözlerini şöyle tamamladı: "AFC Elit Şampiyonlar Ligi bu sezon kulübün ana hedeflerinden biri. İlk maçı kazandık ve inşallah devam edeceğiz."







