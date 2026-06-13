Bono Brezilya'ya meydan okuyor: Eğlenmek için geldik ve hiçbir şeyden korkmuyoruz

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı ve Fas milli takımının kalecisi Yassine Bounou, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Pazar sabahı Brezilya ile oynayacakları maç öncesinde büyük bir cesaret sergiledi.

Fas milli takımı, Brezilya, Haiti ve İskoçya'nın yer aldığı üçüncü grupta yer alıyor ve geçen turnuvada yarı finale yükselerek yarattığı mucizeyi tekrarlamayı hedefliyor.

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Bono, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya Kupası'na eğlenmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için geldik. Hiçbir takımdan korkmuyoruz ve Brezilya'ya karşı kendi karakterimizle oynayacağız. Kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Maça iyi hazırlandık ve galibiyet elde etme gücümüz var. Biz büyük bir milli takımız ve her pozisyonda harika oyuncularımız var" diye ekledi.

Amerika'daki zorlu hava koşulları hakkında ise Al-Hilal kalecisi şunları söyledi: "Afrika milli takımları buna alışkındır, bu bizim için normal bir durumdur ve her koşulda oynayabiliriz."

Son olarak şunları söyledi: "Bir haftadır buradayız ve tüm oyuncular ortama alıştı. Hedefimiz, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek."