Bono: Brezilya'da durmayacağız; Dünya Kupası tekrarlanmayacak bir fırsat

Fas Milli Takımı kalecisi Yassine Bounou, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları değerli maçın ardından, aynı ruhla çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.

Maçın ardından basına açıklamalarda bulunan Bono, "Şükürler olsun, elimizden gelenin en iyisini yapmaya yaklaştığımızı düşünüyorum. Takımın istediğimiz şekilde hareket ettiği iyi anlar oldu. En önemlisi, çok zorlu geçecek olan İskoçya maçı öncesinde fiziksel olarak iyi bir durumda olduğumuzu gördük" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Başladığımız işi sürdürmeliyiz, çünkü büyük bir çaba gösterdik. Önümüzdeki maçlarda da aynı ruh ve performansla devam etmemiz gerekiyor. Brezilya'da durmayacağız."

Ayrıca okuyun... Al-Nassr'ın eski sözcüsü bomba haber: Jesus, Al-Ittihad'a geliyor!

Suudi Al-Hilal kalecisi, turnuvanın atmosferinin tadını çıkarmanın öneminden bahsederek şunları söyledi: "Tüm oyuncuların bu Dünya Kupası katılımının tadını çıkarmasını istiyorum, çünkü bu tür anlar çok sık tekrarlanmaz ve kolayca unutulamaz."

Bono sözlerini şöyle tamamladı: "Bu deneyimin tadını çıkarır ve sahada elimizden gelenin en iyisini yaparsak, bu bizim için harika bir şey olacak ve bu turnuvada büyük bir başarı elde etmeyi umuyoruz."

Fas milli takımı, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmek ve bir sonraki tura yükselme şansını artırmak amacıyla, Grup C'nin ikinci turunda İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.