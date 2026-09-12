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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Bono, Al-Taawoun karşısında Hilal'in kalesine dönüyor: Korku üçgeni hücumu yönetecek

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
Y. Bounou
Suudi Arabistan
Fas

Lider, galibiyet serisine geri dönmek istiyor

Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, Suudi Roshn Ligi'ndeki Al-Taawoun karşılaşmasında takımın kadrosuna geri döndü; hücum hattına ise korku üçgeni öncülük ediyor.

Hilal, bugün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Al-Taawoun'a Buraydah'taki sahasında konuk olacak.

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, resmi kadroyu açıkladı. Kadroda, geçen hafta Neom'a karşı oynanan ve iki farklı mağlubiyetle sonuçlanan maçta yer almasını engelleyen sakatlığından iyileşen Bounou'nun dönüşü dikkat çekti.

Bounou; kanatlarda Mohamed Mahzari ve Mutaib Al-Harbi, savunmanın merkezinde ise Hassan Tambakti ve Senegalli Kalidou Koulibaly'den oluşan dörtlünün arkasında görev yapacak.

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Orta saha üçlüsü her zamanki gibi Sırp Sergej Milinković-Savić, Portekizli Ruben Neves ve Mohamed Kanno'dan oluşacak.

Hücum hattı ise İngiliz Ollie Watkins önderliğinde yabancı üçlüden oluşacak; onun iki yanında Hollandalı Crysencio Summerville ve Brezilyalı Gabriel Martinelli yer alacak.

Hilal, Suudi Ligi'nde yeniden liderliği ele geçirmek istiyor. Takım şu anda 5 galibiyet ve bir mağlubiyetten topladığı 15 puanla üçüncü sırada bulunuyor; bir fazla maç oynamış olan Al-Ittihad'ın iki, Al-Qadsiah'ın ise bir puan gerisinde.

Buna karşılık Al-Taawoun, hiçbir galibiyet elde edemeden 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetten topladığı yalnızca 3 puanla puan cetvelinde on dördüncü sırada yer alıyor.

Hilal'in kadrosu şu şekilde oluştu:

  • Kaleci: Yassine Bounou
  • Savunma hattı: Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Mutaib Al-Harbi
  • Orta saha: Ruben Neves - Sergej Milinković-Savić - Mohamed Kanno
  • Hücum hattı: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
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