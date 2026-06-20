Fas Milli Takımı kalecisi Yassin Bono, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turu kapsamında bu Cumartesi sabahı oynanan ve İskoçya’ya karşı tek golle kazanılan maçta maruz kaldığı sakatlığın niteliğini açıkladı.

Bono, İskoçya milli takımından bir oyuncuyla şiddetli bir çarpışma yaşamış ve bu durum, sağlık ekibinin sahaya inerek ona müdahale etmesine neden olmuş, bu da endişe yaratmıştı.

Bono, Fas’ın “Al-Riyadiya” kanalına yaptığı açıklamada, “Herhangi bir sakatlığım yok, durumum iyi ve herhangi bir sorun yok” dedi.

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Bono sözlerine şöyle devam etti: "Şükürler olsun ki galibiyeti aldık ve genel olarak iyi bir maç çıkardık. Çok sayıda gol fırsatı yarattık, bazılarını kaçırdık ama en önemlisi gol atmayı başardık."

Suudi Al-Hilal kalecisi sözlerine şöyle devam etti: "Golün ardından üstünlüğümüzü korumak için biraz geri çekildik ve takım iyi bir savunma düzeni sergiledi."

Şöyle devam etti: “Son dönemde milli takım oyuncuları arasında daha büyük bir uyum oluştu ve bu, saha içindeki performansa da yansıdı.”

Son olarak şunları ekledi: “Bir sonraki maça gelince, her karşılaşmayı tek tek ele alıyoruz ve daha ötesini düşünmüyoruz. Hedefimiz kazanmak ve grubun zirvesine çıkmak. Bir sonraki maça da aynı ruh ve mücadeleci zihniyetle çıkacağız ve inşallah olumlu bir sonuç alacağız.”

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda önümüzdeki Perşembe akşamı Haiti ile karşılaşacak. Fas, 4 puanla Brezilya ile birlikte grup liderliğini paylaşıyor.