Boniek: "Guardiola futbolu öldürdü, Lazio'nun oynadığı futbolu beğeniyorum"

Polonya Milli Takımı’nın eski futbolcusu, Juventus ve Roma’nın eski oyuncusu ve UEFA’nın mevcut başkan yardımcısı Zibì Boniek, Corriere dello Sport’a verdiği röportajda özellikle Pep Guardiola ve Diego Armando Maradona üzerinde durdu.

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Guardiola hakkında: "Guardiola'ya büyük saygı duyuyorum ama futbolu öldürdü. Onun futbolu, sen bana, ben sana, sen bana, ben sana. Sağa gidiyoruz, sonra sola dönüyoruz ve maç sonunda 1.788 pas yapmış oluyorsun. Bundan keyif almıyorum. Dikine oynayan, gol arayan takımları seviyorum. İleriye oynayan takımları seviyorum. Mesela bu yıl Lazio'nun oyununu beğeniyorum; çünkü dikine oynuyor ve risk alıyor. Frosinone de öyle: Üç gol yeme riskini alıyorlar ama dört, beş gol de atabilirler. Roma da aynı şekilde oynuyor. Stoper Mancini'yi, hatta Hermoso'yu sık sık rakip ceza sahasında görüyorsun. Ben, mümkün olduğunca az pasla ve en basit şekilde gol atmaya çalışan futbola âşığım. Az ama hızlı paslarla. Bu yüzden bugün futbolda yavaşlığa yer olmadığını düşünüyorum. Artık yavaş oyuncular iş yapmıyor. Geriye pas ise insanı bitiriyor."

Maradona ve Lionel Messi ile uzaktan karşılaştırılması hakkında: "İkisi de olağanüstü futbolcular ama aralarında temel bir fark var: Diego, çok faul yapılan bir dönemde oynadı; Lionel ise sahada kimseye dokunulamadığı bir dünyada oynuyor. Savunmacıların Maradona'ya yaptıklarıyla bugün yapılanlar kıyaslanamaz. Diego, çok karmaşık bir hayat yaşamış olsa da eşsiz biri. Bana seçim yaptırırsan her zaman Maradona'yı seçerim. Sana bir anımı anlatayım: Bir keresinde Juventus-Napoli maçını oynuyorduk. İlk yarının sonunda soyunma odasına girdik ve biri, 'Maradona'ya iki çekiç darbesi indirmeliyiz çünkü istediğini yapıyor' dedi. Sahaya döndük ama kimse ona dokunmadı; çünkü ona çok hayrandık. Tek kelimeyle çok iyiydi. Diego ayrıca iyi bir insandı ve çok sempatikti. Ona âşığım."