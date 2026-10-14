Real Madrid, Manchester City'nin içinde bulunduğu durumdan faydalanacak mı?

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Real Madrid, İngiltere'deki gelişmeleri yakından izliyor. Zira futbol dünyasının en büyük transferlerinden birinin kapısını açabilecek bir fırsat ufukta görünüyor; basın raporları, İspanyol kulübünün Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland'a olan ilgisini sürdürdüğünü ve gelecekte onu kadrosuna katma yönünde doğabilecek her türlü fırsat için oyuncuyu mercek altında tuttuğunu ortaya koydu.

Tribuna sitesinde yer alan habere göre Real Madrid, Haaland'ın ailesi ve menajerleriyle mükemmel bir ilişkiye sahip; iki taraf arasındaki iletişim yıllardır doğrudan sürüyor.

Bu temas, Norveçli forvetin Premier Lig'deki durumunu ve Manchester City ile olan sözleşme bağının geçirebileceği olası değişiklikleri takip eden İspanyol kulübünün stratejik bir ilgisini yansıtıyor. Kulüp, harekete geçmesine imkân tanıyacak bir fırsatın ortaya çıkmasına karşı hazırlıklı olmak istiyor.

Bu takip süreci, Manchester City'nin Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili suçlamalar dosyası nedeniyle hukuki ve sportif baskı altında olduğu bir döneme denk geliyor. Söz konusu dava, kulübün geleceği üzerinde gölge oluşturuyor.

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Real Madrid, bu dosyanın gelecekte doğurabileceği sonuçları, Manchester City'nin sportif projesinin istikrarına ya da uzun vadeli planlarına somut biçimde yansıması hâlinde takip edebilir.

Sahip olduğu olağanüstü gol yeteneğiyle Haaland, Real Madrid'in sürekli devam eden ilgisini resmi bir girişime dönüştürmesi hâlinde, takımın hücum hattında niteliksel bir sıçrama yaratabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.











